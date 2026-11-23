IT之家 11 月 23 日消息，蚂蚁电竞 (ANTGAMER) 现已在销售 ANT255TQ 显示器，实际价格为 6299 元。
这一型号采用 24.5" IPS 面板，结合新一代 HMO（高迁移率氧化物）背板技术，支持 QHD (2560×1440) 分辨率、540Hz 刷新率。
ANT255TQ 搭载第二代高色域玄墨显示技术、第二代超快 HFL 快速液晶材料无闪显示方案，配备 FPGA AVS 画质引擎，支持硬件级低蓝光，覆盖 AGLR 涂层。
该显示器响应时间达 1.31ms GtG、1.87ms MPRT，支持 DIC 3.0 动态模糊消除技术；符合 VESA DisplayHDR 600 规范要求；色域 99% sRGB / 98.4% DCI-P3，色偏（平均值）ΔE≤1。
此外，其提供 DisplayPort 2.1 (UHBR20) 和 HDMI 接口，集成 USB Hub；内置电源；后方集成 RGB 灯区；拥有隐藏走线设计；兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范。
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