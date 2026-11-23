IT之家 11 月 23 日消息，在昨晚的哔哩哔哩 2026—2027 年国创动画作品发布会上，动画电影《龙心少女》正式官宣，并发布了 2026 全新 PV。

这部影片由摔跤社与火药方糖联合制作，哔哩哔哩、摔跤社、火药方糖共同出品。

这部电影的起点可以追溯到一部北影毕业作品。2016 年，张逸兴与蹇单从北京电影学院动画学院毕业，毕业联合作业短片《阿莉塔的试炼》构成了这个 IP 最初的世界观雏形。两人随后创立了二维动画工作室摔跤社（StudioTumble），继续围绕“阿莉塔”这一角色搭建故事框架。

2019 年，番外短片《阿莉塔的睡前故事》在B站首届“小宇宙新星计划”中获得金奖。该计划面向国产原创动画创作者，评选维度包括制作水准、设定完整度、商业开发潜力与 IP 延展性，《阿莉塔的睡前故事》正是在 IP 延展性上获得了认可，B站随后与团队签下了系列开发合作。

从 16 分钟的毕设短片到院线长片，《龙心少女》走的是一条以短片验证世界观、再逐步扩展至商业电影的项目孵化路径（IT之家注：B站“小宇宙”企划自 2016 年起与高校合作展映动画毕设，《请吃红小豆吧》等原创 IP 亦出自该体系）。

此次发布会披露的剧情梗概显示，故事发生在巨型都市的尖塔区，一条怪异的“龙”在一场豪华宴会中开始吃人，一名灰心丧气的落魄少女在血盆大口前觉醒，杀出血路，成为屠龙英雄。

导演张逸兴此前自编自导了《阿莉塔的试炼》与《阿莉塔的睡前故事》，制片人蹇单为摔跤社创始人，配音阵容包括叶知秋、图特哈蒙等。