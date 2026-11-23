IT之家 11 月 23 日消息，第十六届中国国际航空航天博览会定于 12 月 7 日至 13 日在广东珠海举办。

恰逢中国航展创办三十周年，本届航展采用“一展三区”布局，在珠海国际航展中心主展区之外，新增高栏港海上装备展示区与莲洲无人装备展示区，展演空间从空中、陆地延伸至近岸水域。海军将以室内展厅、室外静态展示、飞行表演和舰艇开放四个板块实装参展。

飞行表演环节的编组直接对应航母编队的作战链条。歼-35 与歼-15T 舰载战斗机将同空警-600 预警机协同参演，教-15、直-20J 与直-8C 直升机则分别执行编队飞行、通场飞行与机场破袭演练。这三型固定翼舰载机此前均已在福建舰完成电磁弹射起飞与阻拦着舰训练，空警-600 承担远程探测与目标分发，歼-35 负责隐身突防夺取制空权，歼-15T 执行远程对面打击，在航展上空以实机呈现的是一条已进入训练验证阶段的舰载航空作战链条，而非单机性能的孤立展示。

水面装备的开放方式同样有别于往届。海军将携多型现役舰艇、舰载机及无人智能装备实装参展，并首次拓展海上展示维度，增设高栏海上装备展示区，实现海军主战舰艇、舰载航空、陆战和无人智能装备陆海空联动展示、全景式亮相，多型现役装备将首次公开，全方位展示新时代人民海军转型建设成就。

根据统一安排，海军将从室内展厅、室外静态展示、飞行表演和舰艇开放 4 个方面，集中展出主战舰艇、舰载战斗机、舰载直升机、反潜巡逻机、舰载武器系统、装甲装备等实装和模型。

届时，075 型两栖攻击舰、055 型导弹驱逐舰和 054A 型导弹护卫舰等主战舰艇将驻泊高栏港，面向公众开放。IT之家注意到，将吨位最大的两栖攻击舰与主力驱逐舰纳入公众登舰序列，在中国航展历史上尚属首次。

除此之外，室内展厅将以“海天铸剑，逐梦远航”为主题，设置航母、潜艇、舰载机、陆特战等展示板块，并开设海军招飞主题展区，组织政策宣讲和飞行模拟体验活动。

室外静态展示区将重点展示海军航空兵装备，包括歼-15T 舰载战斗机、直-20F 舰载反潜直升机、运-9 反潜巡逻机、无直-2 无人直升机等。

飞行表演环节，海军将派出歼-35、歼-15T 舰载战斗机，空警-600 预警机，以及教-15、直-20J、直-8C 直升机，进行编队飞行、通场飞行和机场破袭演练，展示海军海空作战力量体系。

此次参展还将突出舰艇平台与舰载航空力量的体系化展示，多款全新升级或全新研制的舰载战斗机、预警机和直升机将集中亮相，与驱护舰艇、两栖作战装备及岸海攻防装备联动展示。此外，无人机、无人潜航器等无人装备及模型也将参展。

据海军方面介绍，此次参展装备均为现役主战装备，涵盖常年执行远海战备训练、演习演练和维权管控等任务的舰艇及航空装备，重点展示海军实战实训、新质新域力量建设、体系联动和无人智能装备发展情况。

航展期间，海军还将组织“云打卡”直播互动、航模舰模军模制作大赛和航模飞行体验等活动，并通过多种形式发放文创产品。

本届航展将于 12 月 7 日至 13 日举行，公众可通过舰艇开放、展厅参观及相关互动活动近距离了解海军装备。

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