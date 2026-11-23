IT之家 11 月 23 日消息，据科技媒体 Wccftech 昨天报道，高通多年来意在摆脱过度依赖智能手机的刻板印象，毕竟在 DRAM 飞速涨价的今天，手机芯片业务面临着较大压力。最新行业数据表明，该公司规模最大的多元化布局正在提前取得成效。

根据最新分析，高通汽车芯片业务年收入已达到 80 亿美元（IT之家注：现汇率约合 534.51 亿元人民币），有望超越英飞凌和恩智浦等竞争对手，在 2027 年成为全球最大的汽车半导体供应商。

SemiAnalysis 报告显示，高通汽车业务收入约为 19.9 亿美元（现汇率约合 132.96 亿元人民币），落后于收入 22.2 亿美元（现汇率约合 148.33 亿元人民币）的英飞凌和收入 20.7 亿美元（现汇率约合 138.3 亿元人民币）的恩智浦。但领先于 17.7 亿美元（现汇率约合 118.26 亿元人民币）的德仪、13.2 亿美元（现汇率约合 88.19 亿元人民币）的意法、11.9 亿美元（现汇率约合 79.51 亿元人民币）的瑞萨、10 亿美元（现汇率约合 66.81 亿元人民币）的亚德诺和 7.8 亿美元（现汇率约合 52.11 亿元人民币）的安森美。

更令人瞩目的是，高通已经提前完成了此前设定的所有业绩目标。公司原计划到 2031 年实现 80 亿美元（现汇率约合 534.51 亿元人民币）汽车芯片业务收入，如今提前 5 年达成目标。这也意味着高通可能迎来业务重心转变，不再完全依赖手机芯片业务。

高通汽车芯片业务的设计定点项目储备规模也大幅增长，从 2018 年初的 30 亿美元（现汇率约合 200.44 亿元人民币）增长至 2026 年 6 月的 650 亿美元（现汇率约合 4,342.87 亿元人民币），扩大了 22 倍，规模超过 Mobileye 245 亿美元（现汇率约合 1,636.93 亿元人民币）项目储备的 2.6 倍。