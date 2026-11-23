IT之家 11 月 23 日消息，迈从 G87 V3 全能 87 配列机械键盘今日发布，11 月 25 日 10:00 全平台开售，首发到手价 239 元、269 元。

IT之家从官方公布信息获悉，G87 V3 提供海平线、晴空蓝、鎏金黑、白影彩、黑粉、雾桃渐变 6 款配色，键帽为 PBT 双色注塑，可选原厂高度与原厂侧刻；机身铭牌采用铝合金阳极氧化与镭雕工艺，灯效为 MCHOSE SOFTLIGHT 柔光技术、约 1600 万色 ARGB，采用下灯位。

交互部分，该键盘配备多功能按键与多功能旋钮，旋钮可一键切换音量调节、灯效亮度调节、页面滚动三种模式，单击与双击功能支持自定义为切换板载、一键截图、常用按键配置等。

结构上，G87 V3 采用 Gasket 结构与 1.2mm 单键开槽 PCB、横向开槽 PC 定位板，内部填充夹心棉、轴下垫、声优垫、轴座棉与硅胶底垫。轴体提供快金轴 V3 与冰蓝轴：前者触发压力 42±10gf、触发行程 1.6±0.4mm，全行程 3.6±0.3mm；后者触发压力 35±8gf、触发行程 2.0±0.4mm，全行程 3.6±0.4mm。

官方介绍称，该键盘搭载迈从全自研星斗方案 2.0，支持有线与 2.4G 双 8K 回报率、0.125ms 超低延迟，配合增强抗干扰算法 2.0，官方称复杂场景下稳定性提升约 60%；自适应低功耗技术使续航提升至约 2777 小时。键盘内置 10000mAh 电池，支持有线、2.4G 与蓝牙三种连接方式，系统支持 Windows 与 macOS，驱动为全自研 M HUB 2.0。

价格方面，G87 V3 首发到手价为 239 元与 269 元两档，对应日常价 269 元与 299 元，将于 11 月 25 日 10:00 全平台开售。

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