IT之家 11 月 23 日消息，vivo S70 系列手机今日在各大电商平台开启预约，官网显示新品将于 12 月发布，分为 vivo S70、S70 旗舰版两款机型。

据博主 @数码闲聊站 今日爆料，vivo S70 系列将提供专门的「闪光人像专业套装」。“这套人像外设主打进阶玩法，不仅拍得清楚，在暗光人像光影和氛围感上摸到了新高度，真正做到了动态人像好，静态人像也好，尤其暗光人像场景下拍 Live，以后可能只有唯一；另外这次的 Live 功能也挺丰富，有些玩法和功能是目前独一档”

该博主还透露，S70 旗舰版和 S70 全系共用专业人像外设，旗舰版还有同档唯一 64Mp 旗舰潜望。

vivo S70 旗舰版手机的主要参数此前已经曝光，IT之家整理如下：

6.59 英寸 1.5K LTPS OLED 中直屏

骁龙 8s Gen4

前置 50Mp

后置 50Mp 大底主摄 + 8Mp 超广角 + 64Mp LYT610 中底潜望长焦，支持 200mm 增距镜

横向大矩阵 Deco

光遇联名

作为参考，今年 5 月发布的 vivo S60 定价为 3599 元起，vivo S60 元气版定价为 2899 元起。vivo S60 系列手机正面配备一块 6.59 英寸 1260p 144Hz 直屏，前置 50MP 摄像头；其中 S60 后置 50MP 大底主摄 + 8MP 超广角 + 50MP IMX882 3X 潜望长焦，搭载骁龙 8s Gen 3 处理器。