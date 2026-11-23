IT之家 11 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，国际标准化组织正式批准《摩托车和轻便摩托车信息和服务术语》国际标准立项。该国际标准旨在填补全球范围内的空白，为行业信息与服务相关技术发展提供通用术语基础。

该标准系统构建了包含信息与服务通用术语、车载终端和用户设备、通信和网络、安全与报警系统、服务共 5 部分内容。其核心定义涵盖：

摩托车信息交互与服务，即通过标准化接口与通信协议，实现车辆、云平台及第三方服务提供方之间的信息交换框架。当前，我国摩托车网联平台接入率已突破 90%，欧美地区也达到 50%，相关技术应用正逐步迈入规模化落地阶段，车辆与云端之间的“物理连接”已基本铺开，但接入率越高，不同平台之间“连得上却对不上”的矛盾就越突出。

该标准为已经“连上网”的摩托车建立一套通用的“对话规则”：让车辆数据能够以统一格式上传至云平台，让第三方服务商能够以标准接口调用所需信息，从而将分散的终端连接转化为可跨平台流通的数据资源，支撑导航、救援、诊断、保险等增值服务的规模化协同。

骑行安全与报警信息，用于指示潜在安全风险、异常骑行事件或关键系统故障。该类消息经过时间戳标记、优先级排序，并按照标准化协议进行格式化，以实现自动化响应。如部分摩托车具备的盲区监测、碰撞预警等驾驶辅助功能，能够向驾驶者提供必要的安全报警信息，有效降低交通事故的发生概率。

车辆远程服务，即授权通过外部平台远程访问车辆数据及控制功能，实现车载系统之外的功能，如通过移动终端远程锁车、查询车辆状态信息以及接收防盗报警通知。据有关统计，我国和欧美地区具有车辆远程服务功能的摩托车约占总数的 70%，摩托车远程服务功能的普及，极大程度上便利了车辆管理和防盗安全。

IT之家从报道获悉，中国、美国、意大利、加纳等多国专家将共同参与该国际标准研制，助力全球摩托车行业智能化转型。