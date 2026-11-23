IT之家 11 月 23 日消息，在 11 月 20 日的 2026 WeGame 游戏之夜活动上，腾讯公布了 DNF 系列三款新作的进展，同时带来多款游戏的测试与上线时间。

其中，《地下城与勇士》经典版在国内首次亮相。该作以 70 版本为基准，保留上挑、浮空、连击等动作设计，以及技能衔接的打击手感。官方将这款产品定位为“DNF 唯一正版怀旧服”，并宣布 2027 年由国服率先上线。

本次测试名为“重逢测试”，计划于 2026 年 12 月初启动。玩家需先完成游戏预约，并在官网或招募问卷页面绑定本人手机号及 QQ 号，之后填写问卷才能报名，具体开测时间后续在官网公告。

官方还公布了本次测试的专属奖励：成功参与测试，并达成账号下至少一个角色完成一次觉醒的玩家，可获得「阿拉德开拓者」称号（IT之家附图示如下）领取资格。奖励将在游戏正式上线后开放领取。

配置方面，《地下城与勇士》经典版最低要求为英特尔酷睿 i5-4460 或 AMD R3 1200 处理器、8GB 内存，以及 NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB 或 AMD Radeon RX 560 4GB 显卡；推荐配置为英特尔酷睿 i5-7500 或 AMD R5 2600 处理器、16GB 内存，以及 NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 或 AMD Radeon RX 570 4GB 显卡，均要求支持 DirectX 11。

另一款 DNF IP 授权格斗网游《代号：FIGHT》也首次公开国内消息，并开启首轮「燃斗测试」招募。此次测试定于 12 月 4 日开启，采用限量、删档、不付费形式，面向 PC 平台开放，支持 QQ 和微信账号登录。

《代号：FIGHT》本次招募从 11 月 20 日 20:00 持续至 12 月中下旬。玩家可通过游戏官网、B站、抖音、微信公众号及 WeGame 等渠道填写招募问卷，获取测试资格。资格结果将于 12 月 1 日至 12 月 3 日通过短信分批发放。

作为 DNF 首个 3D 单机动作 RPG 游戏，《第一狂战士：卡赞》国服《地下城与勇士：卡赞》也公布了国区最新情报，并宣告将推出新武器“臂铠”、新 Boss“混沌”，以及国区定制的肥鯮 & 井盖雪人、国风「霸王」「妖姬」皮肤。

在游戏中，玩家扮演走出死亡的佩鲁斯帝国大将军卡赞，调查自己深陷堕落的原因，并由此展开一段复仇冒险之旅。

其他 WeGame 游戏方面，《蓝色星原：旅谣》定于 11 月 26 日正式上线；《战术小队：破晓攻势》启明测试将于 11 月 27 日开启；《弧光猎人》同频测试定于 12 月 1 日开启；《追逐卡蕾多》将于 12 月 18 日开启测试；《新三国：荣耀》计划于 12 月开启不删档上线。《虚环》「满月回」测试正在招募中。

预约方面，《怪物猎人：旅人》《人间异想计划》《七界梦谭》《未眠野》《粒粒的小人国》《红警：荣耀》《修仙时代》《三国：战策长河》均已在 WeGame 开启预约。《一盏秋声：锦衣卫》即将上线 WeGame，《饼干人联盟》也在活动中亮相。

此外，WeGame 平台新增 AI 游戏专区，《鹅次元》《爱哩爱哩》《喵呜岛》等游戏现已开启测试。

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