IT之家 11 月 23 日消息，今日，2027 款宝马 X7 上市，新车仅提供 2 款配置，售价 92.80-112.8 万元。全新 X7 已确认将于 2027 年晚些时候投产，此次新车上市是现款车型生命周期末尾的一次重要升级。

2027 款宝马 X7 官方售价 车型 售价（万元） xDrive40i 领先豪华套装 7 座版 92.8 xDrive40i 尊享型 M 运动套装 6 座版 112.8

BMW X7 xDrive40i 领先型豪华套装（7 座）

车门吸合功能

舒适套装，包括：前后排座椅加热功能；前排舒适加热组件（含方向盘及扶手加热）；带冷却和加热功能的杯座

前排座椅按摩功能

智能驾驶辅助系统 Pro

智能互联驾驶座舱（含全彩平视显示系统）

5G 网络能力

BMW X7 xDrive40i 尊享型 M 运动套装（6 座）

行政 6 座座椅

前排座椅按摩功能

整体主动转向系统

22 英寸 755M 型黑色轮圈

高级香氛系统

Bowers & Wilkins 钻石环绕音响系统

BMW 水晶日间行车灯

个性化定制灰色白蜡木高级木饰

5G 网络能力

IT之家注意到，两车车身尺寸一致，长宽高为 5170/2000/1835mm，轴距 3105mm。动力部分，两款车型均搭载 3.0T+48V 轻混动力，最大输出功率 280kW（381 马力）/5500rpm，峰值扭矩 520N・m，最大扭矩转速区间 1850-5000rpm，匹配 8 速运动型手自一体变速箱并带换挡拨片。