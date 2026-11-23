IT之家 11 月 23 日消息，当地时间 11 月 20 日，电动方程式（Formula E）2027 赛季季前测试在西班牙马德里哈拉马（Jarama）赛道发生严重事故。

当天，英国车手泰勒 · 巴纳德（Taylor Barnard）在哈拉马赛道驾驶新世代（Gen4）赛车进行季前测试时突发起火爆炸，导致测试提前结束。好在车手本人在爆燃之前及时脱离赛车，未受伤。

据 Motorsport 报道，事故发生在当天测试进入最后一小时之际。巴纳德驾驶的 Fusion 车队赛车突然冒烟，随后停在赛道上。巴纳德逃离驾驶舱后，赛车迅速被火焰吞没，并发生爆炸，现场升起大量浓烟。

事故发生后，赛道立即出示红旗，医疗车、安全车和消防车辆迅速赶赴现场。由于赛车起火严重，现场救援和清理工作无法继续进行测试，当天测试提前约一小时结束。

国际汽联（FIA）与电动方程式赛事方随后发表联合声明，确认事故没有造成人员受伤，并表示将对事故原因展开全面调查，后续将在有进一步消息时公布相关情况。

目前事故具体原因尚未得到官方确认。虽然部分媒体报道称事故可能与赛车电池有关，但也有报道指出，故障可能涉及逆变器等动力系统部件，现阶段尚不能确定起火源头。

根据国际汽联此前公布的信息，2027 赛季季前测试于 11 月 16 日至 20 日在西班牙 Jarama 赛道举行，共有 12 支车队参加。作为电动方程式新一代赛车，GEN4 支持最高 600kW 功率输出，采用全时四轮驱动，最高设计时速超 335km/h，计划于 2027 年 1 月 16 日在墨西哥城站迎来正式比赛首秀。