IT之家 11 月 23 日消息，MacBook 的触控板之所以能让用户感受到点击反馈，是因为玻璃面板下方的触觉马达会产生振动，模拟手指按压的感觉。而一款名为 nospeaker 的全新开源工具，竟然利用这套马达，让 MacBook 触控板直接发出了声音。

据IT之家了解，这款有趣的小工具由开发者科迪 · 科利尔（Cody Collier）开发，项目已在 GitHub 上开源，开发者账号为 os6。该工具通过命令行运行，能够利用触控板播放 macOS 系统语音，将文字转换成语音输出，还支持播放逐渐升高的音调。不过，它无法播放音乐、YouTube 视频或其他音频文件。

这款工具的关键在于触觉马达的振动速度。根据项目介绍，nospeaker 能够以每秒最高 4000 次的频率驱动马达，让玻璃面板快速振动，从而产生人耳可以听到的声音。

具体来说，工具首先调用 macOS 内置语音功能生成语音，然后每隔 10 毫秒分析一次音频，提取两个共振峰、响度和音高等信息，再通过马达将这些信息转换成两种音调进行播放。至于带有嘶嘶声的发音，则会被转换成短促的高频音调。

最终呈现的声音虽然带有明显的机器人腔调，但音量却出人意料地大。科利尔测量发现，这套方案在约 100 Hz 至 4 kHz 的频率范围内都能产生较强的声音，只是部分频段存在明显的输出盲区，其中约 1 kHz 附近的音质最为清晰。

在 MacBook 上进行的简单测试也表明，触控板发出的声音足以充当临时扬声器。开发者还建议用户将 Mac 静音，并把电脑放在桌面上使用，以减少额外噪声。

不过，这款工具并没有使用苹果公开提供的触觉反馈 API。苹果的公开 API 只提供三种固定的触觉反馈效果，因此 nospeaker 转而使用了私有的 MultitouchSupport 框架。这也意味着，未来 macOS 系统更新可能导致工具无法正常运行。

科利尔表示，工具不会让触觉马达的驱动强度超过正常工作时的最大值。

硬件方面，任何配备 Force Touch 触控板的 Mac 都应该能够运行这款工具，包括 2015 年及之后推出的 MacBook，以及 Magic Trackpad 2 和更新型号。系统要求为：苹果芯片 Mac 需要运行 macOS 12 或更高版本，英特尔 Mac 则需要 macOS 13 或更高版本。

目前，科利尔只在搭载 M5 Max 芯片的 MacBook Pro 上完成了测试。该项目采用 MIT 开源许可证，用户可以免费使用。