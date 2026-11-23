IT之家 11 月 23 日消息，据外媒 NotebookCheck 报道，日本电子设备制造商 Sunconnection 推出了一款 SDR-01 太阳能行车记录仪，主打无需连接汽车电路即可使用，售价为 19,800 日元（IT之家注：现汇率约合 832.8 元人民币）。

SDR-01 最大的特点是采用太阳能充电设计，内置 5000mAh 半固态电池，无须连接车辆电源。厂商表示，相比传统锂离子电池，半固态电池能够降低过热、电池鼓包及起火风险，设计充电循环次数可达 5000 次。

安装方面，SDR-01 采用吸盘式固定结构，可以安装在车辆前挡风玻璃或后挡风玻璃上，也方便用户在不同车辆之间拆装和转移。电池充满电后，在厂商标称条件下最长可连续录制 15 小时。太阳能充电功能则可以进一步延长续航时间，实际效果取决于光照强度和车辆停放环境。如果长期处于阴雨天气，用户也可以通过 USB-C 接口为设备充电。

影像规格方面，SDR-01 配备 200 万像素图像传感器，支持 1080P 视频录制，镜头对角线视场角为 140 度。录制内容存储在 microSD 存储卡中，支持 8GB 至 128GB 容量。

针对停车监控场景，该产品还配备移动侦测、人体热量检测和 G-Sensor 重力传感器。当有人靠近车辆或车辆受到碰撞时，设备可以自动触发录像。用户可以通过 Viidure 手机应用调整设备的 Wi-Fi 连接设置，并查看已经录制的视频。