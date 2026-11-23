IT之家 11 月 23 日消息，曾经凭借全键盘手机和 BBM（黑莓即时通信软件）风靡消费市场的黑莓（BlackBerry），早已因智能手机生态系统衰落而转向企业业务。近日，该公司进一步拓展企业安全服务，正式推出面向 Windows 平台的 BlackBerry Access Secure Browser（黑莓安全浏览器）。

IT之家注意到，这款基于 Chromium 内核的浏览器将黑莓的数据保护能力引入网页浏览场景，即使用户使用的电脑并未完全纳入企业管理，也能获得相应的安全保护。其与此前推出的 iOS 和 Android 版 BlackBerry Access 共同构成跨平台解决方案，同时取代了旧版 BlackBerry Access 桌面客户端。

这款浏览器旨在将自带设备办公（BYOD）模式的低成本优势与企业安全管理结合起来，但管理范围仅限于浏览器，而不是整台设备。通过 BlackBerry Access，企业可以直接管理浏览器，而不必接管员工使用的个人电脑。

黑莓表示，这种模式正受到越来越多用户的认可，因为它能够限制企业对员工个人设备的控制范围。对于企业而言，则可以在不全面管理员工设备的情况下，更好地保护业务数据。

在应用使用方面，黑莓建议企业通过渐进式 Web 应用（PWA）访问业务软件，而不是安装完整的桌面应用程序。Outlook、Teams 和 OneDrive 等常用软件均能很好地以 PWA 形式运行，其中 Teams 甚至支持 Windows 原生通知功能。

此外，这款浏览器还采用黑莓自有的网络连接基础设施，让用户无需依赖 VPN 客户端，就能访问企业内部的 Web 应用。当然，用户仍然可以选择使用 VPN，两种连接方式也可以互为补充，为企业提供更多选择，或在其中一种方式出现问题时充当备用方案。

为了避免企业文件直接下载到员工个人电脑的主目录中，BlackBerry Access 会将文件保存在浏览器内部的受保护存储空间内。浏览器还集成了 LibreOffice 办公组件，用户即使处于离线状态，也能继续编辑文档。例如，在通勤途中或酒店 Wi-Fi 信号不佳时，依然可以处理工作文件。

通过 BlackBerry Secure，黑莓还希望解决政府部门、监管机构以及关键基础设施运营商面临的另一项安全难题：究竟由谁制定浏览器安全策略、管理权限在哪里执行，以及相关管理行为受哪个司法管辖区的法律约束。

BlackBerry Access 属于 BlackBerry Dynamics 应用，运行在加密容器中，并沿用 BlackBerry UEM 的部署模式。如果企业选择在本地部署 BlackBerry UEM，那么浏览器策略、管理权限和身份管理都将保留在企业自己的 IT 环境及所属司法管辖区内。

对于安全要求更高的组织，同一套技术还支持在物理隔离网络（Air-gapped Network）中运行，即不与外部网络直接连接的封闭网络环境。

企业用户可以通过黑莓官方网站了解更多信息并下载这款浏览器。