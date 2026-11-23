IT之家 11 月 23 日消息，外媒 GSMArena 发文，透露 Ulefone Armor 35 Pro 三防手机将于 12 月 7 日正式开售，售价为 429.99 美元（IT之家注：现汇率约合 2,873 元人民币）。

Ulefone Armor 35 Pro 是 Ulefone 旗下首款内置远距离激光测距功能的三防手机，该机配备波长为 905nm 的 Class 1 半导体激光器，结合 ToF 技术，号称最远测量距离可达 1.2 公里、测量精度超过 98%。支持长度、面积、体积等 13 种测量模式。

该机还配备了一颗大功率 LED 照明灯，最大功率为 6.4W，亮度最高可达 800 流明，支持近距离照明、常亮照明、闪烁和 SOS 四种模式。手机右侧边框设有独立按键，可以快速开启或关闭照明灯。

规格方面，Ulefone Armor 35 Pro 采用一块 6.78 英寸 Full HD+ 120Hz 显示屏（峰值亮度为 700 尼特），搭载联发科 Helio G200 处理器，配备 12GB LPDDR4X RAM 和 256GB UFS 2.2 存储空间，内置 11000mAh 容量电池，支持 33W 有线充电，同时支持 10W 有线反向充电。