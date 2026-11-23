IT之家 11 月 23 日消息，宇石空间官方今日宣布，其自主研制的百吨级全尺寸“筷子”捕获臂近日完成联合地面验证试验。

据介绍，从试验平台搭建到试验圆满结束历时 100 余天，团队围绕火箭高可靠回收开展全天候苛刻工况考核，全面覆盖火箭回收任务剖面，验证了捕获臂的全天候，全工况，满负载作业能力与动载工况下的结构稳定性。

试验分别在降雨、浓雾、强风载，高温差，白天强光与夜间弱光等条件下进行，重点考核复杂环境对捕获臂控制系统执行的影响；同时专门设置动载工况，考核结构在冲击性动态载荷下的稳定性。各工况均按预定要求完成，捕获臂核心能力得到验证。

试验期间，团队部署 1100 余个高精度传感器，涵盖温度，应变、位移、加速度、高速视觉等测量手段，覆盖捕获臂动态载荷的极限工况。多源数据同步采集，使试验从“结果合格”深入为“过程可见”，既能定位余量分布，也能识别风险点。

IT之家注：宇石空间是国内唯一采用“不锈钢箭体 + 液氧甲烷动力 + 筷子捕获臂回收”技术路线的商业火箭企业，旗下 AS-1 运载火箭是一款低成本两级中型液体火箭，采用不锈钢结构 + 液氧甲烷动力 + 捕获臂回收及复用的方式，主要针对中低轨有效载荷发射市场。

AS-1 运载火箭总长约 70 米，起飞重量约 570 吨，箭体直径 4.2 米，一次性 LEO（Low Earth Orbit，近地轨道）运载能力 15.7 吨，重复使用 LEO 运载能力 10 吨。

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