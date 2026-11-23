IT之家 11 月 23 日消息，据 Tom's Hardware 报道，Borslon 推出了一款颇为另类的可穿戴游戏鼠标：它不再要求玩家用手掌握住鼠标，而是直接将设备戴在手指上，让手指成为瞄准工具。这款产品在 Kickstarter 上已经获得超过 430 名支持者，筹集金额突破 4.3 万美元（IT之家注：现汇率约合 28.7 万元人民币），远超 5,000 美元（现汇率约合 33,407 元人民币）的众筹目标。不过，它究竟是一项真正的创新，还是只是一个噱头？

Borslon 鼠标采用有线连接方式，品牌将其称为“指戴式游戏鼠标”。从参数来看，其具备一款优秀游戏鼠标应有的配置：搭载 PAW3395 传感器，轮询率达到 8000 Hz，响应时间为 0.125 毫秒，支持按键编程，重量仅为 36 克。

但硬件参数往往只是衡量性能的基础，实际使用体验可能完全是另一回事。

以《反恐精英》（Counter-Strike）、《Apex 英雄》（Apex Legends）和《无畏契约》（Valorant）等游戏为例，许多玩家会将鼠标滚轮设置为跳跃键，用于连续跳跃或兔子跳。其中，《Apex 英雄》玩家还会利用滚轮完成一种高阶移动技巧 ——Tap Strafing（快速转向）。在传统鼠标上，玩家通常使用食指或中指滚动滚轮。

但 Borslon 的设计将滚轮放在了拇指一侧，五个可编程按键也集中在这一位置，相当于把大量操作任务交给了拇指。从 Kickstarter 的宣传素材来看，食指和中指似乎没有设置可供按压的按键。这意味着，瞄准射击、开火和跳跃等常见操作，都可能需要由拇指负责，而这些动作在游戏中往往需要同时进行，或者在极短时间内连续完成。

Borslon 计划于 2027 年 2 月开始向支持者发货，并计划在 2026 年 12 月启动量产。这意味着，留给团队大幅调整产品设计的时间已经所剩无几。

更令人疑惑的是，这款鼠标与其声称面向的目标用户群体之间似乎存在脱节。经过调查，目前几乎找不到主流瞄准训练社区对 Borslon 鼠标的讨论。拥有超过 20 万名成员的知名瞄准训练社区 Voltaic，其 Discord 频道中也没有相关消息。

进一步调查发现，Borslon 品牌由深圳科莫多智能科技有限公司（Shenzhen Komodo Intelligent Technology Co., Ltd.）打造。该公司的 Borslon 官方网站完全采用中文，但网站与 Kickstarter 众筹页面之间并没有相互链接。

通过查看该公司官网的企业发展时间线，可以发现其声称首款产品于 2025 年 11 月发布；然而，Kickstarter 页面却称这一产品概念直到 2026 年 3 月才开始构思。两处信息存在出入，再加上宣传材料中大量使用 AI 生成的生活场景图片，都让这项众筹计划的可信度打了折扣。

如果这款产品确实真实可靠，其或许有机会成为一款真正具有创新性的游戏鼠标。不过，品牌需要先与目标玩家群体进行充分沟通，并根据实际使用需求对设计作出合理调整。

最后仍需提醒：众筹项目并不保证支持者最终一定能收到成品。支持众筹更像是一种投资，意味着你看好这个项目，希望它能够成功，而不是像在零售商店购物一样直接购买一件成熟商品。