IT之家 11 月 23 日消息，开发商 Starbreeze Studios 宣布，《收获日 3（PAYDAY 3）》与《汤姆 · 克兰西：幽灵行动》联动犯罪债券将于 2026 年 11 月 24 日推出，为游戏带来幽灵行动传奇干员的标志性装备。

抢劫行动与特种作战之间的共通之处，远超你的想象。高风险的渗透、敌占区、全副武装的对手，以及不会自动完成的任务。下一个任务已在等待，祝你狩猎顺利，劫匪。

价格方面，《PAYDAY 3》国区标准版价格 102 元，大满贯捆绑包价格 288 元，9 折后到手价 259.2 元，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/1272080/PAYDAY3_%E6%94%B6%E8%8E%B7%E6%97%A53/）。

公开信息显示，《PAYDAY 3》是一款支持 1 至 4 人合作的第一人称射击游戏，于 2023 年 9 月 21 日发售，登陆 PlayStation 5、XBOX Series X|S、以及 PC 平台，支持简体中文界面和字幕。

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