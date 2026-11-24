IT之家 11 月 24 日消息，瑞典厂商 Teenage Engineering 现已推出复古 CD 播放器 EP / BC-1。该产品主要面向专业用户和 DJ，采用模块化设计，可以安装扬声器配件。

据介绍，EP / BC-1 采用复古的浅灰色设计，外观很容易让人联想到 20 世纪 90 年代的电子产品。该机内置电池，续航时间可达 6 小时。配备 USB-C 接口，支持 CD 抓轨功能，采样规格为 16-bit/44.1 kHz。

同时，该 CD 播放器支持将播放速度调整为 50%-150%，配备数码显示屏，可以显示当前曲目、播放时间以及 VU 音量表。用户可以通过蓝牙或 3.5 mm AUX 接口连接耳机和扬声器。

此外，Teenage Engineering 还为这款播放器推出了配套的 K.O.–AMP 35 扬声器。该产品尺寸为 22.8 × 26.8 × 17.6 cm，重量为 3.2 kg。配备可充电电池、8 种内置效果预设，以及 6 个可以同时使用的音频输入接口，其中包括麦克风专用的 XLR 接口和用于连接吉他的 6.35 mm 接口。

价格方面，EP / BC-1 目前已经上市，定价 299 欧元（IT之家注：现汇率约合 2,191 元人民币）。搭配 K.O.–AMP 35 扬声器的套装售价为 599 欧元（现汇率约合 4,390 元人民币）。