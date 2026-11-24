IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 SammyGuru 昨日（11 月 23 日）发布博文，报道称三星确认第三方供应商发生网络安全事件，约 15 万条电视观看记录被曝光。

勒索软件团伙 n0n 在暗网公布约 220MB 大小的文件，在 Cybernews 分析后发现，内容涉及智能电视观看记录、投放广告及 AI 广告模型训练数据。

IT之家援引博文介绍，其中最大的数据集涉及 2024 年的三星智能电视活动，包含约 15 万条观看记录，记录了时间戳、电视开启时长和设备信息。部分条目还包含城市、邮政编码及电视服务商信息。

泄露的三星数据截图。图源：Cybernews

泄露文件还包含约 4.26 万条 2026 年 9 月至 10 月的政治广告记录，涉及赞助方、政治归属及预估投放费用；另有近 9.91 万条 2021 年的 AI 广告模型训练相关记录，主要为将数据转化成数字表示的“嵌入向量”。

两份内部文件涉及员工姓名、邮箱，以及疑似三星内容数据仓库的访问资料和基础设施信息。三星表示本次泄露文件来自为其北美广告业务 Samsung Ads 处理广告数据的一家第三方供应商，供应商初步调查显示部分三星信息可能受影响，双方正核查事件范围。