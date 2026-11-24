7 月 27 日，TCL 正式推出 OLED+ 电竞显示器全能至臻 Pro X3B 系列，包含 32X3B 和 27X3B 两款产品。其中，定位旗舰的 32X3B 搭载第四代 WOLED 面板，拥有 1500nits 峰值亮度、99.5% DCI-P3 色域覆盖率和 1.1% 超低反射率，同时支持 4K 240Hz / FHD 480Hz 双模高刷。

目前，IT之家已经拿到了这款 TCL 32X3B OLED+ 显示器，接下来就通过一组实拍图，看看这款旗舰新品的外观设计吧！

32X3B OLED+ 显示器

在此前 TCL 32X3A OLED+ 的评测中，IT之家曾用「果味」来形容这款显示器的设计。

这里所说的「果味」，更多指的是一种简洁、克制的设计取向：不依靠复杂的线条、夸张的装饰来强调存在感，而是通过机身比例、材质选择和细节打磨，呈现出一种干净、利落的整体质感。

尤其是在电竞显示器领域，这种设计显得更加难得。

细节上，TCL 32X3B 正面采用四边窄边框设计，没有多余的装饰元素。

从侧面看，32X3B 最薄处仅有 6.4mm。超薄机身配合金属材质，呈现出一种非常利落的视觉效果。尤其是从侧面观察时，屏幕仿佛只剩下一道纤薄的金属切面，少了传统显示器那种厚重感。

翻到背面，TCL 为它设计的「星际之门」反投式呼吸灯依然是最吸睛的部分。

它没有直接将灯珠暴露出来，而是利用金属背板的漫反射形成柔和的光晕。灯光亮起时，背板仿佛被一层朦胧的光线勾勒出来，既有科技感，又不会像传统 RGB 灯效那样过于张扬。

这种「见光不见灯」的处理方式，恰好延续了整机克制的设计思路。

细节方面，32X3B 的金属背板采用细腻的磨砂处理，支架部分也与整机保持了统一的设计风格。

机身一侧的摇杆按钮

另一侧则是锁孔，两侧均有密集的扬声器开孔

值得一提的是，显示器支架正面还融入了一体式前置音响结构，细密均匀的金属开孔让声学设计与外观融为一体。

接口全部位于机身背面，包括配备 2 个 HDMI 2.1、1 个 DP2.1、90W USB-C 及 2 个支持 KVM 的 USB-A 接口，拓展性齐全。

同时预留了 VESA 挂架接口，只不过背板和支架是一体的，不可拆卸，挂墙上着实有些怪异。当然，有总比没有强。

细节上，TCL 32X3B 支持前后 -5° 到 15° 的俯仰角调节，单指即可掰动屏幕俯仰调节，但遗憾依旧不能左右旋转，高度也是固定的、没法升降。

核心配置上，TCL 32X3B 搭载第四代 WOLED 面板，第四代 WOLED 最核心的升级，是采用了 LG Display 全新的 Primary RGB Tandem 四层串联发光结构。相比此前的「蓝-黄-蓝」三层结构，新一代面板将原本的黄色发光层拆分为独立的红色和绿色发光层，形成蓝、红、绿、蓝四层结构，从而提升发光效率与色彩纯度。带来的直接变化就是亮度和色彩表现进一步提升，TCL 32X3B 的 HDR 峰值亮度达到 1500nits，SDR 全屏亮度达到 335nits，DCI-P3 色域覆盖率达到 99.5%，同时支持原生 10bit 色深。配合更高的亮度和更丰富的色彩表现，无论是 HDR 电影、3A 游戏，还是日常内容创作，都能获得更好的画面体验。

此外，TCL 32X3B 还支持 4K UHD 240Hz / FHD 480Hz 双模高刷，以及 0.03ms GTG 响应时间，并配备 B&O 联合定制音响。

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