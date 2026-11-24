IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 Wccftech 于 11 月 22 日报道，气味感知技术公司 Ainos 正推动“AI 鼻子”（AI Nose）进入半导体工厂，通过识别空气中的化学变化，辅助发现泄漏、线缆过热及设备异常。

消息称 Ainos 已和日月光（ASE）签署 900 万美元（IT之家注：现汇率约合 6,011.4 万元人民币）追加订单，此前双方已签署价值 210 万美元（现汇率约合 1,402.7 万元人民币）的订单，且 Ainos 已交付 1,400 套系统，而最新订单追加采购 5,000 套 AI Nose 系统。两份协议合计 1,110 万美元（现汇率约合 7,414 万元人民币）、6,400 套系统。

这套 AI Nose 系统结合高灵敏度传感器与可训练的 AI 模型，把空气中的化学特征转化为名为“Smell ID”的数字信息。在适当应用条件下，该系统的检测灵敏度可以达到十亿分之一（ppb）级，除了监测某个气体是否超标，还能识别复杂环境中的异常变化，服务于污染监测、生产质量和人员安全。

Ainos 表示已积累超过 30 亿个真实环境化学数据点，目前正在探索将嗅觉能力用于移动及四足机器人。