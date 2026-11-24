IT之家 11 月 24 日消息，据央视新闻报道，今天（24 日），坐落于安徽合肥未来大科学城的 400 米大气环境气象梯度观测塔（庐州塔）项目主塔钢结构完成第 42 节吊装作业，主塔结构顺利封顶。

庐州塔是一座集大气污染梯度、温室气体通量、气象全要素精细化连续观测为一体的大型科研设施，总高 410 米，在稳定边界层、逆温层、低空急流、城市热岛环流等过程研究中具有明显优势。

该塔配备 23 个固定观测平台和 1 个可连续升降观测舱，投用后可开展从地面到高空的大气环境气象梯度观测研究，为地基、机载、星载等大气立体探测装备研发提供技术验证平台，支撑国产高端大气探测装备应用示范与产业化工作。

庐州塔由中国科学院与合肥综合性国家科学中心共同支持、中国科学院合肥物质院建设，2025 年 11 月 9 日启动建设，2026 年 2 月完成首次吊装。从地下 30 米深的桩基建设到 400 米高的塔节装调，实测主塔垂直度偏差 3 厘米左右，远优于万分之三的设计规范允许值。

按照施工计划，庐州塔将在结构封顶后，陆续开展塔身气象伸臂、观测平台、内外升降机、强弱电系统等附属结构及科研设备安装调试工作。项目计划将于 2027 年 9 月全面竣工投用。

IT之家从报道获悉，合肥市位于南北气候交汇带、中国季风气候交汇核心区域，冷暖气流频繁交汇，多种典型大气过程集中显现，是进行区域大气演化与气候影响研究的理想点位。