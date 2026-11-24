IT之家 11 月 24 日消息，马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 前天宣布其一位瘫痪患者成功通过脑机接口玩上《GTA 6》。

Neuralink 今日放出了一段临床试验的直播录像，展示了这位受试者 Billy（IT之家注：因脊髓损伤导致四肢瘫痪）使用植入式脑机接口仅凭意念玩游戏的过程。

Neuralink 表示，为庆祝《侠盗猎车手 6》（GTA 6）发售日，Billy 在公司内部直播活动中使用脑机接口游玩了这款游戏。据介绍，Billy 无需实体手柄，即可通过脑机接口实现双摇杆和 12 个按键的操作。

作为 Neuralink 临床研究参与者，Billy 因脊髓损伤导致四肢瘫痪，目前正与公司工程师合作，探索通过意念控制电脑、手机和机械臂等设备的新方式。

在游戏操控方面，Billy 已展示出同时使用两个摇杆和 12 个按键的能力，所有操作均通过脑机接口完成，无需借助实体控制器。Neuralink 表示，在征得 Billy 本人同意后，公司公开了此次内部直播的录像。

Neuralink 还特别强调，其脑机接口设备目前仍处于研究阶段，尚未获得美国食品药品监督管理局（FDA）或其他监管机构批准。此次展示涉及自愿参与临床试验的受试者，其个人体验不一定代表其他参与者的情况，也不能据此推断未来所有用户都能取得相同效果。

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