IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（11 月 23 日）发布博文，报道称柯达（Kodak）联合硬件厂商 Reto 推出全新防丢追踪器 SlideTag，售价为 35 美元（IT之家注：现汇率约合 233.8 元人民币），并以盲盒形式销售，隐藏款抽中概率约为 1/64。

设计灵感方面，官方表示该产品灵感来自柯达经典的 35 毫米胶片幻灯片，整体走复古、便携路线。

在查找兼容性方面，SlideTag 不仅支持 iPhone 的“查找”（Find My）网络，也兼容安卓手机的“查找中心”（Find Hub）网络，用户可像使用 AirTag 一样，在手机应用中定位钥匙、背包、行李箱等随身物品。

卖点方面，SlideTag 不同于主流追踪器，最大特色是正面加入了一块 1.54 英寸电子墨水屏，6 色电子墨水（E-Ink）屏，分辨率 240 × 240 像素。整机尺寸为 39.3 × 46 × 7.58 mm，重量约为 16.6 克。

用户可通过 Kodak Memory Link 应用上传内容，让追踪器显示最多 12 张照片，也可设置为待办清单或二维码。由于电子墨水屏在静态显示时功耗很低，它既适合当作随身“电子相框”，也便于他人扫描二维码归还失物。

在发售方面，追踪器 SlideTag 采用盲盒形式销售，共有 9 款设计，其中 8 款为常规款，出现概率为 1/8，而第 9 款隐藏款带有收藏属性，出现概率为 1/64。