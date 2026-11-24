IT之家 11 月 24 日消息，凭借首发周末数十亿美元的收入、数千万 PlayStation 和 Xbox 玩家涌入游戏，以及广泛的媒体好评，《GTA 6》似乎没有辜负外界的期待。其中一个重要原因，就是游戏打造的庞大开放世界 —— 莱奥尼达州（Leonida）。

作为游戏中佛罗里达州的虚构版本，莱奥尼达州拥有迄今为止游戏领域最先进的画面效果和光照技术之一，世界细节之丰富也令人惊叹，让人很难想象还有哪款开放世界游戏能够与之匹敌。

在终于体验并亲眼见识《GTA 6》之后，《赛博朋克 2077》创意总监伊戈尔 · 萨日尼斯基（Igor Sarzynski）在社交媒体上发文感叹：“《GTA 6》引发的开放世界游戏开发者抑郁症，确实存在。”

他随后进一步表示，这款游戏“可能是人类历史上最伟大的艺术成就之一”。无论是游戏规模、内容密度、整体协调性，还是设计上的深思熟虑，都堪称“技术与创造力共同创造的奇迹”。最后，他还开玩笑地补充了一句：“《赛博朋克 2》取消了。”

随着《GTA 6》正式亮相，CD Projekt Red（CDPR）旗下的《巫师 4》和《赛博朋克 2》无疑成为最受期待的游戏作品之一，两者在规模和内容体量上都有望向《GTA 6》看齐。

《赛博朋克 2》将以《赛博朋克 2077》中令人印象深刻的夜之城为基础继续拓展。外界期待，新作的开放世界同样能够带来令人震撼的体验。不过，伊戈尔 · 萨日尼斯基也表示，《赛博朋克 2》将拥有一种“截然不同、独一无二的风格”。

《GTA 6》之所以能够取得如此惊人的成就，与 Rockstar Games 在开发过程中投入的时间、人才和资源密不可分。据报道，该游戏开发周期超过 10 年，预算高达 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.79 亿元人民币），参与开发的人员多达数千人。其中甚至包括专门负责游戏内服装设计、NPC 互动等细分内容的专项团队。

考虑到如此庞大的投入，如果未来没有《GTA 7》，玩家或许很长一段时间都难以再见到这样的游戏作品。从这个角度来看，《赛博朋克 2》创意总监的感叹也就不难理解了：《GTA 6》确实是一项令人叹为观止的成就。