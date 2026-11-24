IT之家 11 月 24 日消息，Meta Threads 设计负责人 Christopher Clare 发文，宣布将为 Threads 推出原生 iPad 应用，结束 iPad 用户长期依赖网页版或放大版 iPhone 应用访问平台的局面。

自 2023 年 7 月上线以来，Threads 一直没有推出专门适配 iPad 的应用。此前，用户想要在苹果平板电脑上浏览 Threads，只能通过浏览器访问网页版，或者使用针对 iPhone 设计、放大后显示的移动版应用，无法充分利用平板电脑的大屏幕优势。

目前，Christopher Clare 已展示了相应版本应用界面，但暂未透露具体上线日期，仅表示“应用很快就会推出”。

Clare 还透露，开发团队目前优先考虑推出首个可用版本，而不是为了等待所有功能和界面优化完成才发布。因此，虽然 Threads iPad 应用的核心体验已经基本准备就绪，但部分附加功能和视觉设计改进仍在开发中。

值得一提的是，Threads 此次推出 iPad 应用的速度，相较其姊妹平台 Instagram 已经快了不少。Instagram 直到上线近 15 年后，才正式推出专门适配 iPad 的原生应用，此前 iPad 用户长期只能通过网页版或放大版 iPhone 应用访问。

对于 Threads 而言，提前完善平板电脑端体验，也意味着 Meta 开始更加重视大屏设备用户的需求。专门针对 iPad 优化的界面能够更充分地利用屏幕空间，让用户更方便地阅读帖子、回复内容和浏览信息流，减少原有移动版应用在大屏设备上的布局浪费。