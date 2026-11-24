IT之家 11 月 24 日消息，据央视新闻今天（24 日）下午报道，市场监管总局发布《无障碍出版 声频视频通用技术规范》国家标准，该标准将于明年 2 月 1 日起实施。

长期以来，不少视障用户在观看视频时，只能听见人物对话，画面里的表情、动作、场景、道具、文字弹窗等视觉信息缺失，难以理解剧情；听障用户则经常遇到字幕不同步、漏译台词、缺少音效提示、字幕遮挡关键画面、没有区分说话人等问题，无法完整接收作品信息。

IT之家获悉，该标准围绕脚本撰写、解说录制、说明性字幕制作、声画合成关键环节，确立全流程制作准则和技术规范，针对性补齐视听障碍群体的信息获取短板。

在脚本撰写方面 ，该标准明确解说脚本应当坚持客观中立、语言简洁，完整还原画面关键信息，严格匹配时间轴，不得篡改原作内容，保障视障人士通过解说听懂作品内容。描述画面时，要求客观交代场景环境、人物神态动作、画面转场等视觉要素，不加入主观臆断的评价，让视障人士能够准确构建画面信息，跟上叙事节奏。

在解说录制方面 ，对于视障群体而言，解说音量过大容易掩盖原声里的环境音、配乐、关键音效；音量过小则听不清画面描述。该标准平衡了二者关系，规定了声频信噪比、解说与原声音量配比，避免解说人声和原始音频互相干扰，兼顾信息补充和原声本身的艺术表达。

在字幕制作方面 ，该标准对说明性字幕的时序同步、角色区分、画面避让、音效提示、字号色彩等技术指标作出系统规范，解决听障群体反映强烈的字幕痛点问题。除人物对白外，该标准要求对敲门声、警报声、背景音乐、环境响动等声音信息增设音效字幕提示；区分不同说话人，合理设置字幕位置，避开画面核心内容。

在声画合成方面，该标准提出了解说声频、说明性字幕与原作品声频视频等的协同关系，保障视障人士、听障人士可以和普通受众同步、平等欣赏声频视频出版物。

对于视障、听障群体而言，顺畅观看影视、科普、文艺、教育类声频视频，是获取知识、参与社会生活、融入公共文化空间的重要途径。

该标准的发布是我国履行《马拉喀什条约》的重要举措，有利于推动声频视频无障碍出版的规范化、专业化发展，缩小视听障碍群体与普通公众的信息鸿沟，有效支撑无障碍文化环境建设。

IT之家查询获悉，《马拉喀什条约》（全称为《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》）是一个国际上为方便盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者而制定的国际条约。该条约为视力障碍者规定了一系列著作权的例外与限制措施，以便于制作、发行、进出口无障碍格式版作品。