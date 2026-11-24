IT之家 11 月 24 日消息，亚马逊最新公告宣布将于 2026 年 12 月 31 日开始，停止支持第十代 Kindle（2019 年 4 月发布）和 Kindle Paperwhite（2018 年 11 月发布），后续不再为这两款电子阅读器推送系统更新和安全补丁。
IT之家注：第十代基础版 Kindle 于 2019 年 4 月发布，是首款配备内置四颗 LED 前置阅读灯的入门款，重量仅 174 克，续航可达数周，并支持蓝牙播放 Audible 有声书。
该电子书采用 6 英寸、167 ppi 屏幕，配备 micro-USB 接口，存储为 4GB 或 8GB，且不支持防水和暖光调节，与当前主流 300 ppi 屏幕机型相比已明显落后。
第十代 Kindle Paperwhite 则于 2018 年 11 月发布，配备 6 英寸、300 ppi 平整屏幕，并具备 IPX8 防水能力，适合在浴缸、泳池或户外阅读。它拥有 8GB 存储、较舒适的握持设计及数周续航，但同样使用 micro-USB，界面速度较慢，也缺少可调节暖光。
在今年年底停止更新后，上述两款电子阅读器依然可以正常使用，用户仍可正常阅读已下载到本地的电子书，现阶段 Kindle 商店的访问也尚未受到影响。