IT之家 11 月 24 日消息，IDC 最新报告预计，2027 年中国智能眼镜行业将以生态落地和用户体验升级为核心驱动力，行业重心由单点创新演进为多模态感知、生态协同和多场景价值闭环。AI 大模型、端侧算力与多模态交互深度融合，推动智能眼镜在物理世界的感知、交互和服务能力实现质的飞跃。隐私合规、渠道变革和供应链优化成为焦点，市场结构加速分层。

基于上述判断，IDC 梳理出 2027 年中国智能眼镜市场的十大洞察，涵盖结构分化、AI 落地、场景协同、交互进化、隐私合规、配置取舍、供应链优化、渠道变革、价位段升级等关键方向。

洞察一：行业定位及市场方向趋于清晰 —— 全球出货将突破 2622.1 万台，中国突破 450.6 万台，显示轻量眼镜主导高端化升级，无显示类聚焦极简与 AI 创新。

在 AI 原生能力深度嵌入的推动下，2027 年智能眼镜行业迎来品类分化和定位定型的关键节点。经过多轮产品试错与市场培育，行业将对各品类的目标用户、核心形态和应用场景逐步达成共识，市场结构加速分化：显示轻量眼镜为增长主力，其中 AI 显示眼镜成为产品高端化升级的主导方向，投屏眼镜通过丰富产品线和降低入门门槛夯实市场基础盘；无显示轻量眼镜聚焦轻量化、AI 创新和隐私合规；头显产品加速向垂直领域高端化发展，同时探索 C 端市场机会。

洞察二：隐私合规成为市场准入基础条件 ——40% 的眼镜产品将在隐私保护层面完成硬件升级。

智能眼镜的摄像头与传感器始终朝向外部环境，佩戴者与周围人的隐私边界天然模糊，隐私风险和社会信任危机推动法规标准持续升级，隐私设计从可选项变为产品定义的前置条件。

产品需在物理层面配备摄像头开关、录制提示等机制，数据层面坚持端侧本地处理，存储传输层面以加密保障全链路安全。IDC 预计，2027 年 40% 的眼镜产品将完成隐私保护层面的硬件升级，隐私合规从差异化卖点转变为基础准入门槛。

洞察三：情境感知与多模态输入推动交互体验升级 ——2027 年支持多模态交互的智能眼镜出货占比预计超过 35%。

AI 常驻待命正成为交互新常态，多模态输入让指令发出更自然多样。输入侧交互设计重心由传统 UI / UX 转向情境感知与多模态输入融合，IMU、麦克风阵列、眼动追踪等加速普及，情境理解准确度将取代单点能力成为竞争壁垒；输出侧设备可基于情境主动提供服务，但前提是克制，提示需可忽略、可关闭，用户决策权始终保留。

洞察四：应用生态竞争围绕用户自然使用习惯的建立展开。

当前导航、翻译、拍摄、信息提示等核心场景基本跑通，但用户依赖度仍有限，症结在于其尚未真正嵌入日常行为链条。

随着 AI Agent 能力提升，智能眼镜有望持续感知环境和用户状态，在合适时机主动推送服务和信息，降低认知门槛，自然融入日常生活。后续行业将更关注行为、依赖和习惯的培养，使智能眼镜成为 AI 服务和数字生活的重要入口。

洞察五：AI Agent 的普及将倒逼 NPU 标配化 ——2027 年具备本地 AI 推理能力的智能眼镜占比提升至 50%。

Agent 要发挥核心价值，端侧必须具备足够本地算力，这既关系响应速度和隐私，也是多任务并行的基础。

多 Agent 共存成为常态后，智能眼镜需要高效的任务分配与协同能力。未来，用户请求和服务调度的主要入口将成为生态竞争的核心资源，入口权归属直接影响产品体验、资源分配和用户粘性。

洞察六：响应速度和运行稳定性成为用户信任的分水岭 ——2027 年行业退货率有望降至 30% 以下。

当前智能眼镜行业的高退货率一部分受到设备在实际使用中出现卡顿、断连、死机等稳定性问题的影响。用户对这类故障容忍度极低，尤其在演讲提词、实时翻译、导航等关键场景，短暂卡顿就可能直接影响核心体验。

行业一方面在硬件侧做减法，聚焦高频刚需场景；另一方面加大端侧 AI 能力、本地算力和系统级稳定性投入。线下体验和试戴的完善也有助于减少预期落差导致的退货。

洞察七：硬件配置将精简提效。

目前智能眼镜中不少硬件配置用途与手机高度重叠，难以体现眼镜端独特价值。未来硬件配置将围绕核心场景优化，保留下来的器件优先用于 AI 主动感知、实时交互或安全认证等能带来实际增值的场景，提升硬件利用效率和用户感知价值，推动配置向精简、高效、功能聚焦演进。

洞察八：供应链格局分化加剧，头部集聚与中小创新并行 ——2027 年头部品牌份额预计超 70%。

头部品牌市场份额提升带动核心供应链资源和议价权向大厂集聚，推动供应链在原材料采购、工艺流程和质量认证等环节趋于统一。标准化、规模化进程提升了效率与准入门槛，也降低部分技术壁垒，为中小厂商带来创新和细分市场机会。中小厂商可聚焦新型光学材料、低功耗传感器、微型化模组等细分领域，形成差异化竞争力。

洞察九：线下渠道加速转型。

智能眼镜兼具 3C 与眼镜双重属性，却分属两套割裂的渠道体系，渠道融合因此成为必选项，验配一体店、全品类体验中心、概念店与集合店等新型态加速落地。

2027 年渠道竞争将进一步向服务能力集中，体验、验配、售后一体化水平成为用户选择品牌的关键变量，专业门店退货率预计显著低于线上。

洞察十：AI 超级周期、存储涨价与显示需求共同推动智能眼镜终端价位段提升 ——3000 元以上价位段产品占比将上升至 8%。

2027 年，AI 超级周期带来的存储芯片涨价与显示普及带来的 BOM 成本上升，共同推高成本中枢。显示轻量眼镜成为市场增长主力，占比将超过 30%，受此拉动，3000 元以上价位段产品占比将上升至 8%。高价产品占比提升反映高端化趋势，但中低价产品依然是出货主力，市场平均单价保持平稳，但内部价位结构已明显迁移。

IDC 中国市场分析师叶青清认为，2027 年行业分化格局基本明确，AI 能力和多模态感知成为产品创新核心驱动力。头部品牌通过技术和生态协同主导市场，但标准化进程也为中小企业带来创新窗口。隐私合规、渠道服务和供应链韧性成为行业健康发展的关键。厂商应聚焦高频场景、提升系统稳定性和 AI 能力下沉，积极参与生态协同和标准制定，抢占未来主动权。

智能眼镜将成为 AI 终端生态的重要入口，推动人机交互和数字生活方式的深度变革。随着 AI 大模型和多模态感知能力持续突破，智能眼镜将在更多场景落地，行业向高端化、分层化和场景化演进，隐私保护、生态协同和供应链韧性将成为可持续增长的核心支撑。