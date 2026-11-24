IT之家 11 月 24 日消息，大众集团旗下子公司 Elli 让欧洲用户停放的电动汽车变成创收工具，该公司新款双向充电桩可以让适配的电动汽车向电网回输电力，车辆每保持接入状态一小时，车主就能获得相应报酬。

Elli 是大众内部负责能源与充电业务的部门，正准备面向德国私人用户推出车到电网业务，目前已经在部分家庭开展实测。这套方案搭配全新硬件、两种电价套餐以及一款可以自动安排充放电计划的应用程序。

Elli 双向充电桩是一款紧凑型直流设备，最大功率可达 11 千瓦，室内外都可以安装。其兼容 400 伏和 800 伏车型平台，支持国际 ISO 15118-20 通信标准。

依托这套标准，充电桩和车辆能够实现电力双向传输。Elli 表示，这套通信框架后续还可以接入更多适配车型。

车主依旧可以使用 Elli 现有的智能充电功能，该功能原本就会把充电时段调整到太阳能电价低廉或者发电量充足的时段。原有功能负责控制车辆充电时间，而双向充电桩新增了向电网送电、帮助电网稳定负荷的能力。

在德国正式上市之前，Elli 已经和首批用户开展测试。团队在选定的家庭安装充电桩，检验硬件、车辆以及电网接口在真实环境下的协同表现。

激励规则十分清晰：只要适配车辆持续连接这台直流充电桩，无论有没有实际向外送电，Elli 都会按每小时 0.24 欧元（IT之家注：现汇率约合 1.8 元人民币）发放接入补贴。如果每月累计接入 250 小时，每月大约可以拿到 60 欧元（现汇率约合 438 元人民币），首年合约合计大约 720 欧元（现汇率约合 5,255 元人民币）。

单次接入时长至少达到三小时，才可以计入补贴时长。后续用户还可以选择向电网输送电力，每输送一度电能够拿到 0.40 欧元（现汇率约合 2.9 元人民币），单次送电没有保底要求。

整套模式依靠两套配套电价方案运行。“V2G Flow”套餐负责家庭用电和车辆充电结算；“V2G Return”是独立的送电上网电价，用来结算电池回输电力的收益，两份合约期限都是 12 个月。

开通服务需要配备适配的智能电表，Elli 建议用户尽早申请，电表安装需要一定周期。服务上线后，用户先在线完成场地评估，之后由合作安装商给出报价，才可以订购充电桩。

车到家系统将于 2027 年推出车到电网是把电池富余容量输送给公共能源网络，车到家模式则不一样，它可以直接用电池里储存的电能给房屋供电。对于安装屋顶光伏、想要在夜间自用光伏电的车主来说，这项功能实用性很高。

Elli 在德国 20 户家庭里完成了为期 12 个月的车到家测试，这套方案最早在 2025 年国际汽车移动展公开亮相。试点期间，充电桩累计在线约 85000 小时，完成超过 6500 次双向充放电循环。

试点数据将支撑 Elli 推出独立的车到家产品，计划 2027 年正式上线。底层硬件来自合作方移动屋能源公司，这家企业的 FlexEngine 平台负责把大量电池容量整合起来供给能源市场。

车辆能否支持相关功能，取决于大众是否为该车型开放对应的双向充放电权限。欧洲已有超过一百万台基于 MEB 平台的电动汽车原生搭载双向充电硬件，仅德国就有约 36 万台。