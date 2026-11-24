IT之家 11 月 24 日消息，金山云今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

毛利率 ：15.5%，同比增长 0.1 个百分点，环比增长 0.3 个百分点

AI 解读

本次金山云 2026 财年第三季度业绩整体超出市场机构一致预期，单季总营收及经调整经营利润率均高于分析师预期水平。

公司主营业务说明

金山云是中国领先的云服务提供商，凭借广泛的云基础设施、基于云技术研发实力的云原生产品、行业特定解决方案及端到端实施部署，向垂直行业客户提供全面可靠的云服务，业务覆盖公有云服务、行业云服务两大板块，重点布局人工智能云计算赛道。

2026 财年前三季度业绩亮点

前三季度累计总营收达 92.54 亿元，去年同期为 67.97 亿元，整体保持高速增长态势。

前三季度归母净亏损为 5.46 亿元，去年同期净亏损为 7.76 亿元，亏损规模同比收窄。

前三季度累计毛利 13.52 亿元，毛利率为 14.6%，较去年同期 15.3% 略有回落，主要受前期人工智能云基础设施投入折旧摊销增加影响。

前三季度基本及摊薄每股亏损为 0.12 元。

2026 财年第三季度单季业绩亮点

单季总营收达 34.78 亿元，同比增长 40.4%，创下过去五年最快增速；环比增长 13.2%，增长动能强劲。

人工智能云业务账单收入达到 16.83 亿元，同比增长 115%，占公有云收入比重提升至 61%，去年同期为 45%，业务结构持续向高价值 AI 云倾斜。

单季毛利 5.4 亿元，同比增长 41.8%，毛利率 15.5%，较上一季度 15.2% 进一步改善，主要源于现有 AI 云合约重新定价的努力。

经调整经营利润率达 4.4%，创公司历史新高；单季归母净亏损 1.09 亿元，上一季度净亏损为 9307.8 万元。

单季资本开支约 62 亿元，接近 100% 的资本开支由经营现金流覆盖，与上一季度情况一致，资本配置保持审慎。

第三季度末现金及现金等价物为 62.03 亿元，较 2025 年末 60.18 亿元稳中有升。

未来展望与投资价值

公司持续聚焦智能计算、智能体人工智能及推理平台、FDE 解决方案等具有发展前景的领域，坚持完善解决方案、审慎投入资本、强化供应链管理，推动 AI 落地千行百业。当前公司收入端加速成长，经调整经营利润率持续创新高，资本开支与经营现金流基本实现自我覆盖，财务健康度稳步提升；资产负债率处于较高水平，主要源于 AI 基础设施投入带来的有息负债增加，需持续关注后续盈利释放对杠杆水平的消化能力。