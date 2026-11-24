就在今天（11 月 24 日）14:30，华为 Mate X8 及全场景新品发布会准时启幕。

前段时间刚先后看完问界新 M8、享界 V8、星芒 O1 Pro 轮番登场，这回华为又甩出新一轮全家桶。

重头戏不用多说，主角就是 Mate X8，八年八代的大折叠旗舰，这次直接全面焕新；除此之外，还有小折叠电脑、超薄手表一众狠货同步登场。

废话不多说，华为这波全场景新品都藏了哪些硬活，IT之家小编这就挨个扒一遍。

一、Mate X8

在大折叠手机全球发货量突破 1200 万台后，华为 Mate X8 如期而至。

这一代在设计上玩起了焕新新花样，把织金云锦、钇晶宝石和鎏光腰线埋进机身细节里。

背板以金丝为脉络，渐色工艺搭配织金工艺再度升级；镜头模组延续 Mate X 家族标志性的寰宇星环，点缀钇晶宝石；就连铰链轴盖也新增鎏光腰线，细节拉满。

一共带来五款锦系配色：紫金锦、青云锦、丹霞锦、苍穹黑、雪域白。

屏幕这块依旧是重头戏：6.54 英寸外屏 + 8.2 英寸内屏，展开薄至约 4.2mm，折叠后厚度约 8.95mm，是华为史上最薄的大折叠手机。

外屏用上第二代灵珑屏，1% APL 峰值亮度冲到 12000nits；内屏是超透亮折叠屏，1% APL 峰值亮度 8000nits；内屏叠加 9 层柔性抗反镀膜，标准版外屏配第三代昆仑玻璃，典藏版上玄武昆仑玻璃。

针对折痕问题，华为拿出了一套全新平整方案，针对中间凹陷定向顶托、削弱两侧凸起；搭配三段式高强钢支撑、微米级 3D 打印填平工艺，还有行业首发的磁控展平技术、超薄磁控复合材料，使用航天级超薄钢叠层，整套打包成新一代超可靠折叠玄武架构。

性能方面，Mate X8 全系搭载麒麟 9050Pro 逻辑折叠 τ 芯片，得益于逻辑折叠设计，晶体管数量提升 30%，整机性能提升 31%。

其中，灵犀 CPU 采用 9 核 16 线程，多核心性能提升 23%；马良 GPU 支持第二代光追硬加速，渲染性能提升 40%；达芬奇架构 NPU 搭载 CANN 异构计算架构，性能提升 140%；同时集成 AI ISP、巴龙基带与移动安全处理器。

信号玩法也很激进，是首款四卡三待大折叠，支持 eSIM + 实体卡组合；还首发蜂窝 Wi-Fi 融合通信，蜂窝、Wi-Fi 天线合二为一，天线面积翻 3 倍，信号强度提升 2dB，最高跑 5A 速率。

音效同步升级，一体式出音孔扬声器，出音面积加大 20%，中高频响度拉高 3dB；4mic 全空间拾音，人声识别率 94%，最远能在 8 米外精准识别人声。

续航给到 6200mAh 大电池，支持 66W 有线快充、50W 无线快充，同时搭载华为星迹定位。

影像部分，标准版、典藏版共用一套全焦段四摄：5000 万超高动态主摄 + 5000 万超大光圈潜望长焦 + 4000 万超广角 + 第三代红枫原色摄像头。

重点看主摄：全系给到 18EV 超高动态范围，搭载 LOFIC 超高动态技术 + 连续可变光圈，传感器规格拉开差距 —— 标准版是 1/1.56 英寸，典藏版升级到 1/1.28 英寸。

另外还有两个狠活：后置直播方案，全系都能外接华为睿影 Z10 模块相机。

体验方面，Mate X8 搭载鸿蒙 HarmonyOS 7 操作系统，支持沉浸光感、天气运镜、3D 空间壁纸、智感握姿、全景多窗、伴随式 AI 等特色功能。

同时支持虚拟触控板、分屏推荐、控显分离、超空间存储技术，大屏玩法再上新台阶。

价格方面，Mate X8 共有六个版本：

12GB+256GB：12999 元

12GB+512GB：13999 元

16GB+512GB 典藏版：15999 元

16GB+1TB 典藏版：16999 元

16GB+2TB 典藏版：20999 元

二、Mate 90 Air

紧跟 Mate X8，登台的是轻薄旗舰 —— 华为 Mate 90 Air。

作为迄今为止最薄的直板 Mate，Mate 90 Air 机身薄至 6.58mm，中框薄至 3.7mm，整机重量控制在 208g。

背板延续 Mate 90 系列“光纹律动，秩序美学”设计，配色一共三款：皓月银、玫瑰金、曜石黑。

屏幕给到一块 7 英寸双面四微曲大屏，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，峰值亮度冲到 4000nits。

核心搭载麒麟 9020 处理器，对比上一代 Mate 70 Air，单核性能涨 9%、多核提升 36%，GPU 性能提升 18%。搭配超丝滑方舟引擎，还有超空间内存技术加持，12GB 内存也能跑出接近 16GB 的后台保活效果。

影像为四摄组合：5000 万像素主摄，传感器尺寸 1/1.3 英寸、带 OIS 光学防抖，F1.8 光圈；一颗 F2.2 超广角微距镜头；再加一枚 1200 万像素 3 倍长焦，同样支持光学防抖；还有红枫原色摄像头，自带 150 万多光谱通道。

通信配置也拉满，支持 5A 速率、Wi‑Fi 7+、星闪，同时配备双向北斗卫星消息；机身塞下一块 6500mAh 大容量电池，电池不 Air。

价格方面，12GB+256GB 售价 4999 元，12GB+512GB 售价 5999 元。

三、华为 MateBook Fold S

预热了这么久，华为 MateBook Fold S 终于正式登场 —— 这是华为第一款鸿蒙小折叠电脑。

MateBook Fold S 采用纵向几何设计，立体压纹搭配灵动拼色，提供幻夜黑、天际白、云海蓝三种配色。

折起来是 10.2 英寸，摊开直接给到 14.7 英寸大屏；展开厚度 6.49mm，整机只有 639g，还自带一块全新 Live 小方屏。

铰链和机身堆料很足：折叠云隼架构、航空级复合材料，大量轻量化定制零件；搭配华为天工铰链，激光打印钛合金主轴加上一体式碳纤门板。

性能上搭载麒麟 XE90 PC 旗舰 τ 芯片，静叶增压风扇 + 环形分流 VC 双循环散热，立体分流散热方案拉满，稳定释放 22W 性能。

影像这边是一大亮点，红枫影像第一次下放到鸿蒙电脑，后置 5000 万主摄，前置 1200 万自拍镜头。

鸿蒙生态玩法继续升级，内外应用可以自由流转；小艺 Work 也登陆电脑端，还首发平板模式。

价格方面，MateBook Fold S 的折叠键盘定价 1299 元，并提供五个版本可选。

16GB + 256GB（含键盘 + 内胆包）：14999 元

16GB + 512GB（含键盘 + 内胆包）：16999 元

24GB+ 512GB（含键盘 + 内胆包）：18999 元

32GB + 1TB（含键盘 + 手写笔 + 内胆包）：22999 元

32GB + 1TB（限定套装）：24999 元

四、MateBook Fold 非凡大师

顺带一提，在推出 MateBook Fold S 的同时，华为还为 MateBook Fold 非凡大师安排了一款新配色 —— 瑞红。

版本只给到 32GB 内存 + 2TB 存储，售价 29999 元。

五、华为 WATCH Air

华为史上最薄智能手表，来了！全新 WATCH Air 正式登场。

这款手表有多薄呢？答案是“6.9mm”，且重量只有 24g，首次用上高亮钛合金一体化工艺，表壳提供银色、浅金色、黑色三款。

正面是一块 1.92 英寸 AMOLED 方形屏，蓝宝石玻璃表镜加持，1.4mm 极窄等宽边框，屏占比冲到 86%，峰值亮度 3500 尼特。

为了在超薄机身里塞下全套配置，内部用上创新折叠主板 + 高硅叠片异形电池，常规使用续航能撑 5 天。

健康功能依旧是华为手表的强项：一键微体检、心率、健康洞察、ECG 心电、自动血氧、体温、睡眠、情绪健康、睡眠呼吸暂停检测、跌倒 SOS、压力监测、呼吸训练、脉搏波心律失常检测全都配齐，还接入高尿酸、血糖、心脏、血管、女性健康、多维情绪、冠心病等多项健康研究。

运动模式一口气覆盖 110 + 种，泳池游泳、开放水域、越野跑、力量训练、骑行跑步全都支持，自带 AI 运动解读；甚至专门安排了高尔夫练习场、球场模式和球场地图。

搭载向日葵定位系统，内置鸿蒙 HarmonyOS 7，兼容 iOS 和安卓。

价格方面，WATCH Air 售价 2499 元起。

六、华为维感 G1

前段时间华为刚拿下首张三类医疗器械注册证，大家蹲了很久的首款动态血糖仪维感 G1，今天终于亮相。

它采用隐藏针设计，整机轻至 1.5g，厚度只有 2.9mm；监测精度 MARD 值做到 7.06%，单枚最长可以连续监测 16 天。

最大亮点就是和华为手表打通联动，抬腕就能直接刷实时血糖、全天曲线和统计报表，高血糖、低血糖、紧急低血糖、血糖骤升骤降这些异常情况，手表还会及时推送提醒。

价格方面，华为维感 G1 定价 329 元，限时优惠价 299 元。

七、华为鸿蒙智家

在发布会中，华为还带来了新一代华为鸿蒙智家无界交互。

智能开关“都灵”走意式美学路线，搭配全屋看板内置的 3D 掌控中心，还支持宠物一键查找；同时上线场景大师模式，AI 超感传感器 Air 做得更隐形、感知也更稳。

打通人车家联动，鸿蒙智行车辆、华为手机、手表全都能直接操控家里的智能家居，在车上就能提前备好家里环境。

这次同步带来智慧睡眠 2.0 方案，多维设备联动，一键开启助眠模式，自动调节声光温，打造适合分泌褪黑素的入睡环境。

价格方面，舒眠组合售价 4499 元，深眠组合售价 8699 元，深眠 Pro 组合售价 18199 元。

八、华为自带线全能充移动电源

发布会最后登场的小配件，是华为自带线全能充移动电源（40W 10000），定价 249 元。

这款移动电源自带液态硅胶充电线，厚度约 15.6 毫米，重量约 190g，提供仲夏紫、晴空蓝、晨曦黄、栖霞粉、零度白五款配色。

采用华为巨鲸高安全电芯，支持新国标 CCC 认证，支持多品牌多设备快充。

九、总结

到这儿，这场 Mate X8 全场景发布会的新品，IT之家小编就盘完了。

需要注意的是，恰逢鸿蒙终端设备数突破一个亿，华为也推出了“感恩有礼”活动 —— 鸿蒙设备使用 1 天 = 100 积分 = 1 元。

从 2024 年 6 月 25 日起鸿蒙设备使用一天即可获得 100 积分，最高可领 88,300 积分（价值可达 883 元），鸿蒙用户记得前往我的华为 App 进行领取。

按照节奏，下个月华为还有一波新品等着亮相，主角估计就是 nova 17 系列和 MatePad Mini 2 等，且看又会掏出什么新花样。

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