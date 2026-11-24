IT之家 11 月 24 日消息，问界汽车官方今日宣布，鸿蒙智行问界 M6 累计交付突破 7 万台，售价 22.98 万元起。

据IT之家 11 月 21 日报道，赛力斯执行董事、副总裁康波宣布，赛力斯汽车与华为联合设计的 AITO 问界 M6 推出限时现车购车权益。

在 11 月 21 日 0 点至 11 月 30 日 24 点期间下定的用户，可在 10000 元现车补贴、3 年 0 息金融方案和“贷 5 免 3”金融方案三种权益方案中任选其一，官方宣称最快 1 周可提车。官方海报提示，现车数量有限，先到先得。

据IT之家了解，问界 M6 于 4 月 22 日上市，定位“新锐智慧 SUV”，主打年轻家庭和科技出行；后续通过新增版本把价格门槛下探，现售区间约为 22.98 万 — 29.98 万元。

问界 M6 动力上提供增程与纯电版，增程版为 1.5T 增程器 + 双电机四驱，CLTC 纯电续航最高 355km、综合续航最高 1605km；纯电版基于 800V 高压平台，100kWh 电池包 CLTC 最高 760km，四驱版 705km。