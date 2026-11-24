IT之家 11 月 24 日消息，小米互联网官方微博今日宣布，小米浏览器手机、Pad 现已支持扩展程序：广告拦截、网页翻译、AI 助手、脚本管理菜单里一点即开。

IT之家注意到，在今年 6 月，小米员工 @劣人潘 曾发文预告过该功能，当时曾表示会在未来合适的时机发布支持插件的浏览器版本。

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小米浏览器手机端需升级至 20.32 及以上版本、Pad 端需升级至 20.6 及以上版本，才能体验扩展程序功能。除扩展程序外，此次更新中，小米浏览器的 AI 搜索还同步新增了「互动广场」功能，无需下载即可使用。

实际上，浏览器插件能力最早是随小米澎湃 HyperOS 4 系统与用户见面的，并非此次才首次出现。2026 年 8 月中旬，有数码博主分享称 HyperOS 4 的浏览器已支持插件功能，用户可从浏览器菜单进入个人中心，在“插件”入口浏览并安装推荐插件。

作为对比，澎湃 HyperOS 4 Beta 版于 2026 年 8 月 14 日晚开始分批次推送，首批覆盖 Xiaomi 17 系列、REDMI K90 系列及 Xiaomi Pad 8 系列等机型。

从曝光的扩展界面来看，精选扩展中包括沉浸式翻译、AdGuard 广告拦截器、有道灵动翻译等，热门扩展则包括 FetchV、uBlock Origin Lite 等。

需要注意的是，该功能上线初期仅支持系统内置的推荐插件，暂不支持用户自行安装第三方插件包，与桌面端浏览器仍存在差距。