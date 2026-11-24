IT之家 11 月 24 日消息，据路透社报道，黄仁勋重新出任英伟达 CEO，受到亚洲客户及供应商的广泛欢迎。业内人士认为，他的回归消除了英伟达产品规划上的不确定性，也打消了外界对公司可能缩减 AI 初创企业投资的担忧。

英伟达在亚洲拥有庞大的供应链，台积电、富士康、三星电子和 SK 海力士都是其中的关键企业。此外，还有不少获得英伟达支持的初创公司。

韩国半导体产业协会高管安基贤坦诚道：“如果没有黄仁勋，下一代产品的开发周期会更长。围绕英伟达下一代产品的不确定性也有所缓解。”

业内不少人将黄仁勋视为 AI 热潮迅速发展的重要推动者。他推动英伟达加快产品迭代，也带动供应商跟上节奏，同时投资有前景的早期初创企业。

存储芯片制造商 SK 海力士的母公司 SK 集团董事长崔泰源今年 9 月曾透露，黄仁勋每次与他见面，开口第一句话都是：“能不能再快一点？”

韩国一家芯片供应商的员工也表示，黄仁勋离任后，新管理层会如何处理此前与他达成的计划，变得难以确定。尤其是部分计划当初只有口头约定，并未形成正式协议。

获得英伟达支持的台北初创公司 MetAI 联合创始人兼 CEO 余泰万指出：“黄仁勋回归后，至少从公关层面看，无论对内还是对外，传递出的信号都是英伟达的战略保持不变，无疑是助于恢复信心的。”

一名与英伟达洽谈融资的不具名韩企高管此前担心，英伟达会变得更加谨慎，削减在黄仁勋亲自推动的领域的投资。“但现在他回来了，我认为整个生态系统有机会重新焕发活力。”

黄仁勋回归的消息也提振了亚洲股市。IT之家从报道中获悉，台股加权指数从八个月低点反弹 9%，韩国综合股价指数上涨 6%。英伟达的主要芯片代工厂台积电、组装商富士康股价双双上涨近 10%，触及当日涨停。

韩国芯片供应商三星电子和 SK 海力士股价同样大幅上涨。与英伟达合作开展自动驾驶汽车和数据中心业务的现代汽车，也上涨 10.5%；供应商 LG 电子和斗山分别上涨 16% 和 14%。