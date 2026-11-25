IT之家 11 月 25 日消息，音乐流媒体平台 Tidal 昨日宣布，为遏制平台内投稿音乐数量激增现象，未来将开始封禁、下架纯 AI 生成歌曲。该平台表示，过去 90 天内，上传至平台的歌曲中有 43% 以上是由 AI 生成。

IT之家了解到，Tidal 将从 12 月 9 日起下架完全由 AI 生成的音乐。到今年年底，预计将有超 2900 万首歌曲从平台删除。新规实施后，Tidal 每天预计将拒收 8-8.5 万首歌曲。

同时，Tidal 还将禁止发行商向平台分发纯 AI 生成的曲目。如果歌曲的元数据注明其完全由 AI 制作，平台也将拒绝接收。Tidal 仍将接受制作过程中使用 AI 辅助创作的曲目，但不接受完全由 AI 生成的作品。

今年 6 月，Tidal 已开始停止向使用 AI 制作的歌曲支付版税，但 Tidal Music 负责人 Robert Anderson 表示，这一措施并未起到足够的威慑作用。

相比之下，Spotify 和 YouTube Music 等规模更大的平台对此采取了相对温和的措施，选择为 AI 生成的音乐添加标记，而不是提供过滤功能或采取更严格的限制措施。