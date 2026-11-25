IT之家 11 月 25 日消息，铃空游戏发布公告，宣布旗下角色扮演游戏《昭和米国物语》的发售日期由原定的 2026 年内调整为 2027 年 10 月 28 日。

公告显示，该作经过五年开发，游戏内容已全部制作完成，目前团队正集中精力对游戏进行全面打磨与优化，以呈现更加完整、出色的游戏体验。

此次延期距离原发售窗口将近一年，官方在公告中对玩家长期以来的关注与支持表示感谢，并明确新的发售日期为 2027 年 10 月 28 日。

《昭和米国物语》由铃空游戏开发，2P Games 负责除日本外的亚洲地区发行，4Divinity 负责全球发行，游戏为铃空游戏成立十周年的纪念作品，开发中期将引擎更换为虚幻 5 以提升整体品质。

作品设定在架空的“昭和六十六年”（即公元 1991 年），背景为日本凭借经济实力买下美国大部分土地、对美国形成经济与文化殖民的虚构世界。玩家扮演死而复生的十九岁少女千草蝶子，她曾以替身演员身份前往好莱坞，抵达后不久遭黑衣人刺杀并被掩埋，此后从荒野中复苏，在既荒诞又熟悉的世界中展开战斗、探索与成长，踏上一场公路冒险。游戏预计登陆 PC（Steam）与 PS5 平台，并提供日语配音，女主角千草蝶子由日笠阳子献声。

在此次延期公告发布前，铃空游戏创意总监兼制作人罗翔宇已在 2026 年 10 月的采访中透露，游戏内容本体已经全部完成，开发工作转入打磨阶段，重点包括操作手感与打击感的调整；主线流程时长约为 25 小时，游戏提供三种难度选项，从低到高依次为“令和巨婴”“平成废宅”与“昭和男儿”，团队当时正为正式版进行冲刺，因此没有推出试玩版的计划。

2026 年 8 月，该作在科隆游戏展首次对外提供试玩，共有 4572 名玩家参与体验，随后铃空游戏于同年 10 月在北京举行了线下试玩会。

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