IT之家 11 月 25 日消息，消息源 @yabhishekhd 昨日（11 月 24 日）在 X 平台发布推文，分享了一组图片，展示了一加 Nord 7 手机，并爆料称该机将配备 9000mAh 容量超大电池，支持 80W 有线快充。

定位方面，一加 Nord 7 率先面向印度等市场，考虑到 Nord 6 曾是国行一加 Turbo 6 的海外版本，中国市场的对应机型有可能以“Turbo 7”名义推出。

外观方面，一加 Nord 7 采用深色玻璃后盖，搭配蓝绿色中框，正面则为直屏设计，边框较窄，前置摄像头位于屏幕中央打孔区域。

机身背面左上角是尺寸较大的圆角矩形影像模组，内部纵向排列两颗摄像头，右侧配有闪光灯和一条竖向 RGB 灯带。灯带在照片中呈现琥珀色，可能支持来电、充电、游戏或通知等场景的个性化灯效。IT之家附上相关图片如下：

电池方面，爆料称一加 Nord 7 采用 9000mAh 容量电池，消息源并未透露是额定值还是典型值，从数值来看大概率是典型值。

科技媒体 Notebookcheck 指出，一加 Nord 7 可能出现两处明显“降级”：屏幕刷新率或从 Nord 6 的 165Hz 下调至 144Hz；处理器则可能由高通骁龙 8s Gen 4 更换为联发科天玑 8500。根据该媒体的预估测试数据，天玑 8500 的 CPU 性能约低 6% 至 12%，图形性能也略弱。