IT之家 11 月 25 日消息，开源办公套件 LibreOffice 的维护方“文档基金会”（The Document Foundation，TDF）于 11 月 24 日宣布，进一步收紧开发过程中使用大语言模型（LLM）及 AI 辅助编程的政策。

根据官方公告，社区贡献者今后若希望在开发工作中使用 AI 大模型，必须事先获得项目工程指导委员会的批准，并在代码提交记录中明确披露相关使用情况。

IT之家援引博文介绍，贡献者不能直接把 AI 生成的内容提交给项目。对于借助 LLM 完成的代码补丁，提交者不能盲目接受模型输出，必须能够用自己的语言解释每一行被修改代码的原理、逻辑和作用，证明自己真正理解并负责该变更。

政策还划定了 AI 的“禁区”，贡献者不得使用大模型撰写提交说明、代码注释、缺陷报告，以及与其他开发者沟通的邮件或消息。此外，LibreOffice 代码库中的部分区域也被列为禁止使用 LLM 的范围。

文档基金会强调此举并非全面禁止 AI，希望借此巩固“人工生成代码”的优先地位。项目认为，优秀的贡献即使经过 AI 辅助仍可被接受，但前提是贡献者必须对代码质量、安全性和可维护性承担明确责任。

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