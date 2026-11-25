IT之家 11 月 25 日消息，经用户反馈，网易有道新推出了一款 AI 语音输入法 —— 网易叭哥说。

应用描述：

网易叭哥说，是网易推出的免费 AI 语音输入与表达 Agent。基于网易自研 AI 语音大模型，提供极速、精准的语音转文字，将口语表达实时整理成逻辑清晰、排版规范的成稿，支持 100+ 种语言实时互译。开口即成稿，释放双手。免费使用，无广告！拒绝弹窗打扰，只为给你更高效的输入体验。 网易叭哥说，是网易重磅推出的首款免费 AI 语音输入与表达 Agent。基于网易自研的先进 AI 语音大模型，叭哥说致力于彻底革新人类与电脑的交互方式。我们不仅提供极速、精准的语音转文字服务，更通过强大的 AI 语义理解能力，将你的口语化表达实时整理为逻辑清晰、排版规范的成稿，支持 100+ 种语言实时互译，真正实现“开口即成稿，彻底释放双手”。 永久免费，无广告！拒绝弹窗打扰，只为给你最纯粹、最高效的输入体验。

IT之家查询发现，App Store 上的“网易叭哥说”已于 11 月 13 日更新到 1.0.1 版本，而安卓端于 11 月 24 日更新到了 1.1.0 版本。

实际上，网易有道在 2026 年 9 月 8 日已正式推出“叭哥说”，当时定位为面向 Mac 与 Windows 桌面端的 AI 原生语音智能体。彼时，移动端标注为“正在开发中”，直到 11 月才补齐。

据官方介绍，这款产品的核心卖点不在于“把声音变成字”，而在于对口语的整理与改写。用户按住快捷键或语音键说话，叭哥说会剔除“嗯”“那个”“就是吧”等冗余口头禅，并在识别到中途改口时以最终意图为准重新组织表达，输出可直接发送或粘贴使用的段落。

官方将语音输入效率标定为键盘打字的 5 倍，支持 100 种以上语言实时互译，在部分专业领域的翻译精准度标称可达 98%。

移动端的 1.0.1 版本在纯语音输入之外，还补入了键盘侧的能力：双拼支持模糊音、优化九键拼音与 Emoji 候选、增加键盘高度调节。1.1.0 版本新增语音悬浮球模式、新增语音流式输出开关、新增智能标点开关，支持网易邮箱登录，支持异常状态语音重试，语音键盘新增快捷标点菜单，优化打字体验。