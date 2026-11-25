IT之家 11 月 25 日消息，以“卓越创新、开放共赢”为主题的第七届华为创新和知识产权论坛于 11 月 24 日在北京举办。行芯科技董事长兼总经理贺青受邀发表《工欲善其事 必先利其器——3D-Native τ-Aware Signoff：韬定律落地的 EDA 基石》主题演讲。

贺青介绍称，在韬定律的技术牵引下，行芯凭借自研底层技术完成 3D-Native τ-Aware Signoff EDA 工具，将缩短 τ 的创新构想转化为可量化、可验证的工程能力。面向韬芯片的国产 EDA 工具 —— 韬 EDA，正是与华为开展多年深度协作共同打磨而成。

依托行芯原生技术能力与双方联合创新机制，沉淀出两款标杆自研产品：

信号路径 RC 抽取工具 GloryEX 锁定 τ 演进收益，实现从几何到时间的高精度、高效率转化，荣获 2025 年中国芯 EDA 专项“产品革新奖”；

电源路径 PI 签核工具 GloryBolt 保障 τ 演进稳定，实现能量守恒的真三维一体化签核，荣获 2026 年中国芯 EDA 专项“金口碑产品奖”。

双方还共创融合 PDK 创新技术，实现多工艺、多尺度、多结构耦合。2025 年、2026 年，联合创新项目分别落地产品新功能 27 项、37 项，推动行芯自研工具从实验室走向量产前线。

IT之家从演讲获悉，在自研产品落地基础上，华为进一步拉通行芯 EDA 与其他国产 EDA 工具，基于实战项目完成串链，实现行业首次国产 EDA 工具串链成功。Fabless、多个 Fab 与封装厂形成多方协同，将单点工具能力连接为面向真实设计流程的产业生产力。

如今，行芯已建成覆盖信号路径与电源路径的成套自研工具链体系。面向下一步，在华为对韬芯片的技术牵引下，行芯将联同上下游产业链共同构建 τ-Aware 工具框架，支撑韬芯片多元发展；2027 年双方联合创新项目已规划 30 项产品新功能。