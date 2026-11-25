IT之家 11 月 25 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，神舟二十四号载人飞船入轨后，于北京时间 2026 年 11 月 25 日 11 时 56 分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约 3.5 小时。

按任务计划，3 名航天员随后将从神舟二十四号载人飞船进入空间站天和核心舱。神舟二十三号航天员乘组已做好迎接神舟二十四号航天员乘组进驻各项准备工作。

综合IT之家此前报道，北京时间 11 月 25 日 08 时 18 分 52 秒 460 毫秒，神舟二十四号载人飞船搭乘长征二号 F 遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空。

神舟二十四号飞行乘组由航天驾驶员汤洪波、航天飞行工程师武毅和载荷专家穆罕默德 · 齐尚 · 阿里三人组成，汤洪波担任指令长。

其中，汤洪波此前已执行过神舟十二号与神舟十七号载人飞行任务，此次飞行将使他成为首位三次到访“天宫”的航天员；武毅来自中国第三批航天员队伍，本次为首次执行飞行任务；巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里则将成为首位进入中国空间站的外籍航天员。

按计划，神舟二十四号载人飞船入轨后，对接于天和核心舱前向端口，形成三船三舱组合体。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。