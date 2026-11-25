IT之家 11 月 25 日消息，据新浪科技报道，众擎机器人创始人兼 CEO 赵同阳今日在众擎机器人全球开发者大会表示，人形机器人正处在从整机量产走向商业化应用的关键阶段，下一阶段的竞争不再只是能不能造出来，而是考验多方面的工程能力。

赵同阳表示，机器人不是为了取代人的岗位，而是走进影响人类健康和安全的场景；行业需求庞大而分散，靠一家公司很难一一满足，生态协同是必然选择，企业应选对一行、锁定客户、穿透场景、集中突破。

他谈到，十年前创业时，自己想造“机器人界的苹果”。今天，他更希望与开发者和产业伙伴一起，让千行百业造出自己的机器人。

公开资料显示，深圳市众擎机器人科技有限公司成立于 2023 年 10 月，专注于通用智能机器人及行业场景解决方案的研发与生产，产品涵盖人形机器人及相关领域。

2025 年底，众擎 T800 人形机器人正式发布，定价 18 万元起。赵同阳在穿戴护具的情况下尝试“正面硬抗 T800 一脚”，这一整活视频在网上广泛流传。

据IT之家此前报道，2026 年 5 月，众擎智能制造（深圳红花岭）基地启用，首批 T800 人形机器人顺利下线。官方表示，该产线集智能制造与研发测试于一体，可实现每 15 分钟下线一台人形机器人。