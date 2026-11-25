IT之家 11 月 25 日消息，越南政府已选定由法国、韩国、越南共 8 家承包商组成的联合体，负责该国南北高速铁路项目的勘察、可行性研究及相关设计工作。

据越南政府门户网站 11 月 23 日消息，越南建设部旗下升龙项目管理委员会已批准 TV-02 咨询标段的承包商遴选结果，由法国工程咨询公司 SYSTRA 牵头的八家企业组成的联合体中标，中标金额超过 10.24 万亿越南盾（IT之家注：现汇率约合 26.52 亿元人民币），项目实施周期为 30 个月。

该联合体包括法国 SYSTRA、韩国 Sambo Engineering、Yooshin Engineering 和 Korea National Railway，以及越南的 TEDI、TEDI South、TRICC 和 Hoang Long。

根据越南通讯社（VNA）报道，该标段工作内容包括项目现场勘察、编制可行性研究报告、开展前端工程设计（FEED），以及准备后续施工招标文件。研究工作将涉及铁路线路走向、技术方案、投资模式和融资安排，并确定车站、桥梁及隧道等关键设施的位置。

越南政府表示，这项研究将为项目后续投资决策提供技术和经济依据，同时评估通过公私合作伙伴关系（PPP）引入国内外社会资本的可行性。升龙项目管理委员会将与中标联合体进行合同谈判，随后推进正式签约。

越南南北高速铁路全长约 1541 公里，旨在连接首都河内与经济中心胡志明市，线路途经 15 个省市，计划采用 1435mm 标准轨距双线铁路，设计时速 350 公里。项目初步总投资估算约为 673.4 亿美元（现汇率约合 4,497.09 亿元人民币）。

根据目前公布的计划，可行性研究报告编制、审查和批准以及项目开工等工作将于 2026 年第四季度至 2028 年第四季度推进。沿线征地拆迁工作则由相关省市政府通过独立项目负责，目标是在 2028 年第四季度前完成。

越南计划于 2035 年开通这条南北高速铁路。建成后，该线路将成为越南首条国家级高速铁路网络，为河内和胡志明市之间提供新的铁路运输通道。