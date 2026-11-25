IT之家 11 月 25 日消息，软件工程师 Oscar Molnar 发现，通过苹果 Studio Display XDR 的 USB-C 接口连接有线网络后，其 2.5Gbps 对称宽带下载速度从约 2.3Gbps 跌至 600Mbps，相当于损失约 75%。

其设备如下：

MacBook Pro M3 Pro

2026 Studio Display XDR，所有设备都连接到它上面，因此切换笔记本电脑只需一根线缆。

UGREEN USB-C 转 2.5G 以太网适配器，插入显示器

UniFi Dream Router 7

根据博文描述，设备链路是 MacBook Pro M3 Pro 通过雷雳 3 连接显示器，显示器作为 USB-C 集线器，再连接 UGREEN USB-C 转 2.5G 网口适配器及路由器。

根据 Molnar 测试，直接将网口适配器接入 MacBook 时，iperf3 测试可达 2.3Gbps；一旦经由显示器转接，速度便回落至 600Mbps。

排查发现，经显示器连接时，有线 ping 其他电脑约 10% 的请求失败，而 Wi-Fi 连接未出现该问题。macOS 日志没有记录丢帧，因此 Molnar 推测适配器在向系统报告前已丢弃数据帧。

该适配器采用 Realtek RTL8156B 芯片。安装瑞昱官方驱动后，下载速度提升至 1.1Gbps，但仍远低于标称速率；在路由器端启用流量控制后，速度可恢复至约 2Gbps，但可能增加延迟。

进一步测试显示，当速度超过约 2Gbps、即每秒约 16.8 万帧时，经显示器连接会出现大量丢帧。开发者 Molnar 认为原因与 Mac 从 USB 3 设备读取数据的“突发传输”机制有关：RTL8156B 一次只能发送 4 个数据包，而硬盘盒等设备可发送 16 个，而显示器集线器带来的延迟进一步压缩了传输窗口，导致缓冲区溢出与丢包。

发送速率 显示器后方丢失 到达显示器后方 Mac 的帧 / 秒 直接连接 Mac 时丢失 1.46 Gbps 0% 123,800 0% 1.75 Gbps 0.05% 148,600 0% 1.94 Gbps 0.1% 165,000 0% 2.03 Gbps 2.7% 168,000 0% 2.12 Gbps 7.2% 168,000 0% 2.20 Gbps 10.5% 168,000 0.001% 2.28 Gbps 13.5% 168,000 0.02%

IT之家援引博文介绍，Molnar 更换为搭载 RTL8157 芯片的 UGREEN 5Gbps USB-C 网口适配器。该芯片一次可发送 8 个数据包，丢帧现象消失，实测速度接近 2.4Gbps，基本恢复满速。