IT之家 11 月 25 日消息，智己汽车今日宣布，全新一代智己 L6 Prof. Jimmy Choo 高定限量版“限时返场”，限量 200 台开放预定中。

据IT之家此前报道，全新一代智己 L6 于 8 月 28 日上市，上市权益价 19.99 万元起。Prof. Jimmy Choo 高定限量版上市权益价 21.99 万元起。

Max：上市权益价 19.99 万元

Pro Max：上市权益价 21.79 万元

Ultra：上市权益价 25.99 万元

Prof. Jimmy Choo 高定限量版 5.9s：上市权益价 21.99 万元

Prof. Jimmy Choo 高定限量版 4.9s：上市权益价 23.79 万元

全新一代智己 L6 尺寸为 4924×1960×1474mm、轴距达 2950mm；Prof. Jimmy Choo 限量版拥有专属配色，并提供刺绣标识等。

智己 L6 搭载全域 800V 高压平台，全系标配全线控底盘，搭载德国大陆 MKC2 线控制动，全线控前轮转向，三档转向比可调；全线控后轮转向，拥有双向 18° 超大转角，转弯半径 4.39 米。

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