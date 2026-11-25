IT之家 11 月 25 日消息，太阳并非永恒存在，在数十亿年之后，它终将迎来终结。大质量恒星的落幕是剧烈的超新星爆发，而太阳以及质量相近的恒星，死亡过程要温和得多。不过这并不代表它们会悄无声息地消散。

依托阿塔卡马大型毫米波 / 亚毫米波阵列（ALMA）获得的最新观测数据，科学家发现，太阳走向消亡时的演化过程，可能和以往理论模型的推测并不相同。这座全球最大的射电望远镜阵列坐落于智利北部，由 66 座天线组成。

本次研究的负责人、美国国家航空航天局喷气推进实验室（JPL）研究员拉格温德拉 · 萨海（Raghvendra Sahai）这样解读 ALMA 的观测成果：“这相当于为一个事件拍下了真实快照。在此之前，我们大多只能依靠理论模型推演它。我们首次捕捉到一颗恒星最后的核脉动，它被封存在气体之中，如同凝固的瞬间。”

据IT之家了解，类太阳恒星的“死亡”，始于核心氢燃料耗尽。恒星核心内氢聚变成氦的反应就此停止，而核聚变是恒星最主要的能量来源。失去向外的辐射压力之后，恒星再也无法抵抗自身引力向内的挤压。

恒星核心坍缩，最终形成被称作白矮星的恒星残骸；与此同时，外层仍在进行氢聚变的气层向外膨胀。这一膨胀阶段就是持续时间相对短暂的红巨星阶段。最终，这些外层气体会冷却、四散开来，在中心白矮星外围形成由碎屑构成的壳层，也就是行星状星云。

红巨星阶段，恒星核心被氢层与氦层包裹，这些壳层会间歇性经历剧烈的核活动爆发，也就是热脉冲。在热脉冲发生时，恒星物质会被抛射入太空。

为了弄清恒星演化的这一阶段，研究团队使用 ALMA 对准了麒麟座内距离地球约 12000 光年的恒星 IRAS 06530-0213。观测找到了一圈巨大的气体环，它是这颗恒星最后一次热核爆发留下的化石痕迹，包裹着一个正在成型的沙漏状行星状星云。

萨海说：“大多数人觉得恒星是亘古不变的光点，但这张快照记录的正是恒星濒死的过程。这是臃肿的红巨星向发光的行星状星云转变的短暂而剧烈的一瞬，被定格在了演化中途。”

团队测算，IRAS 06530-0213 的这层气体壳直径大约半光年，是在约 6500 年前被恒星抛向宇宙空间。这也是人类第一次拿到这类恒星进入生命终章前最后一次热脉冲的直接观测证据。

研究团队推测，热脉冲发生后的约两千年里，恒星的物质流失速率较低；之后的一千年，物质流失速度急剧加快，最终形成了这团凹凸不平的气体壳，也就是如今围绕垂死恒星交织缠绕的物质丝缕。这些丝缕呈现螺旋形态，暗示 IRAS 06530-0213 可能存在一颗尚未被观测到的伴星，依靠引力搅动周边气体。

而恒星紧邻区域的沙漏状星云，大约在 700 年前才开始成型。从宇宙尺度来看，IRAS 06530-0213 的红巨星阶段不久前才刚刚结束。

ALMA 针对 IRAS 06530-0213 的观测还有两处出人意料的发现。

垂死恒星的反常化学组分

团队在 IRAS 06530-0213 周边探测到丰度异常偏高的碳、氧、氮重同位素。

这一现象不符合现有模型对这类恒星合成元素、并将元素混合到周边空间的描述。不过类似信号也曾在一些特殊天体附近出现，学界认为那是剧烈核聚变爆发带来的结果。

除了意料之外的发现，研究者也没能找到一项原本预期存在的结构。

以往观测到的同类垂死恒星大多拥有伴星，伴星通常和主星共同处在致密尘埃盘内部。尘埃盘可以间接证明物质从近距伴星转移到垂死主星上，学界一直用这个机制解释喷流塑造出沙漏星云的成因。

但 ALMA 没有在 IRAS 06530-0213 周围找到这样的尘埃盘。研究团队提出一种猜想：尘埃盘确实短暂存在过，它驱动了一阵高速喷流，塑造出沙漏结构，之后尘埃盘很快消散。

萨海总结道：“很多垂死恒星都藏有伴星，伴星会改变恒星抛射物质的形态，让物质形成复杂的双极或多极结构，而不是简单的球形。IRAS 06530-0213 告诉我们，真实过程远比我们之前简洁的理论解释更加复杂。”

这项研究于 11 月 20 日（周五）发表在《天体物理学杂志》上。