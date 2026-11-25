IT之家 11 月 25 日消息，当地时间 2026 年 11 月 25 日，特斯拉与 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克通过转发相关帖文，确认自己已到访英伟达总部，并与该公司首席执行官黄仁勋会面。

此前，多张合影在社交平台 X 上流传。照片显示，马斯克身着黑色 T 恤，与黄仁勋并肩站立于英伟达总部中庭，马斯克旁边还站着他的两个儿子，合影背景为英伟达标志性的现代化办公空间。

马斯克随后转发了特斯拉粉丝账号 @teslaownersSV 发布的帖文，间接确认了这一会面。

此次会面发生在黄仁勋戏剧性复职后仅两天。11 月 23 日，英伟达董事会一致决定恢复黄仁勋的总裁、首席执行官及董事职务。此前，黄仁勋因涉及婚外情而于 11 月 12 日辞职，引发公司市值大幅波动及多方关注。马斯克是黄仁勋复职最坚定的公开支持者之一，并在黄仁勋复职后在社交平台上表示“错误已经得到纠正”。

英伟达是全球 AI 芯片领域的绝对主导者，特斯拉、xAI 等马斯克旗下公司高度依赖其 GPU 产品。两人此次在黄仁勋复职后迅速会面，被视为科技界两大关键人物就 AI 算力供应、合作前景及行业形势进行直接沟通的信号。

截至IT之家发稿时，英伟达官方尚未就此次会面发布正式声明。马斯克本人也未进一步就会谈内容发表评论。