IT之家 11 月 25 日消息，浏览器扩展本身也是内存消耗大户，但大家还是经常安装这类工具，它们占用存储空间小，在应用商店里一键就能装好。

不过有一名 Windows 11 用户发现，浏览器扩展带来的危害远不止占用内存。这名用户发帖称，一款看似处于闲置状态的谷歌 Chrome 扩展，在短短三天内向固态硬盘写入了数百 GB 数据，而这段时间他几乎没有使用电脑。

用户借助 Windows 自带的资源监控工具锁定了问题源头。最开始，他在电脑闲置时察觉到固态硬盘读写异常偏高。他先用 PowerShell 查看运行进程的累计写入量，发现自上次开机后 Chrome 已经写入超过 300GB 数据，换算下来大约每天 100GB，但用户表示自己几乎没有使用浏览器。

IT之家注意到，他使用下面这条命令，按写入量降序统计数据，找出了写入量最高的扩展：

Get-CimInstance Win32_Process | Sort-Object WriteTransferCount -Descending | Select-Object -First 25 Name, ProcessId, @{n='WriteGB';e={[math]::Round($_.WriteTransferCount/1GB,3)}}, CreationDate | Format-Table -AutoSize

之后用户查看 Chrome 缓存文件夹，发现了一个奇怪现象：浏览器整体磁盘缓存只有约 3.5GB，但 ServiceWorker CacheStorage 文件夹持续产生写入，又不断删除数据。

最终，他定位到问题出自 Adobe 官方的 Acrobat PDF 扩展。这款扩展在 Adobe 官网注册了服务工作线程，即便没有打开 Chrome 窗口，该线程也会持续填满自身可用缓存配额，夜间也不会停止。

这名用户还发现，单纯查看进程写入计数容易造成误判。Windows 的 WriteTransferCount 统计项会把网络传输一并计入，也就是说进程显示大量写入，不代表真的在反复读写固态硬盘。因此他改用 Windows 自带的资源监视器（Resmon.exe）磁盘选项卡，区分出真实的磁盘 IO 活动。

在卸载 Adobe Acrobat 扩展、注销对应的服务工作线程、清理相关站点数据并重启 Chrome 之后，用户反馈效果立竿见影。闲置状态下，每五分钟的写入量从约 730MB 降到第一次重启后的 135MB，后续数值还在继续下降。

如果你怀疑 Chrome 在后台悄悄向固态硬盘大量写入数据，可以先在 Windows 搜索栏打开资源监视器，查看磁盘页面；也可以访问 chrome://extensions 检查已装扩展，打开 chrome://serviceworker-internals/ 查看正在运行的服务工作线程。

当然，这不代表所有 Chrome 扩展都会偷偷耗损固态硬盘。发帖人也提到，该现象有可能只在他这套软硬件环境下出现。但这件事也提醒大家，就算是后台静静待命的扩展，也有可能缩短固态硬盘的使用寿命。