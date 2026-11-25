IT之家 11 月 25 日消息，金山软件今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

稀释每股收益 ：-0.15 元，同比由盈转亏，环比由盈转亏

基本每股收益 ：-0.15 元，同比由盈转亏，环比由盈转亏

归母净利润 ：-2.04 亿元，同比由盈转亏，环比由盈转亏

AI 解读

本季营收 24.39 亿元，低于市场一致预期约 25.33 亿元的水平，营收端略低于机构预期；经调整归母净利润 3.01 亿元，同比增长 12%，核心经营盈利仍保持稳健增长。

公司概况与本季业绩亮点

金山软件是国内领先的软件与互联网服务企业，业务围绕办公软件及服务、网络游戏两大核心板块展开，同时联营金山云（3896.HK/ KC.US）布局云计算与 AI 云服务。2026 年第三季度主要亮点如下：

办公业务持续高增 ：办公软件及服务收益达 17.66 亿元，同比增长 16%，环比增长 4%；其中 WPS 个人业务收益 10.5 亿元，同比增长 17%，WPS 365 业务收益 2.7 亿元，同比增长 34%，WPS 软件业务收益 4.14 亿元，同比增长 6%。

游戏业务短期承压 ：网络游戏及其他收益 6.72 亿元，同比下降 25%，环比下降 17%，主要受部分产品生命周期调整影响，公司已加大对《剑网 3》《剑侠世界 4》等 IP 的投入力度。

联营金山云表现亮眼 ：金山云本季实现收益 34.78 亿元，同比增长 40%，创近五年最高增速；其中 AI 云账单收入 16.83 亿元，同比大幅增长 115%。

毛利率稳步提升 ：本季毛利 19.76 亿元，同比增长 2%，环比持平；毛利率为 81%，同比提升 1%，环比提升 2%。

投资层面非现金亏损致报表端转亏：本季归母应占亏损 2.04 亿元，主要因分占合营及联营公司（顺金顺赢、顺赢私募股权投资基金）亏损合计 10.91 亿元，系所持部分已上市科技公司股价下跌导致的公允价值变动，主要属于非现金性质，不代表主营业务经营变化。剔除股份酬金、投资公允价值变动等非经常项目后，经调整归母净利润 3.01 亿元，同比增长 12%。

业务展望

公司表示，未来将继续推进 AI 驱动的长期发展战略：办公业务将迭代升级 AI 产品、推进 WPS 365 与灵犀等 AI 原生办公产品落地，并加快国际化拓展；游戏业务将围绕剑侠系列旗舰 IP 持续加大内容投入，利用 AI 提升研发全流程效率；金山云将聚焦智能算力、智能体 AI 及推理平台、FDE（前线部署）解决方案等领域提升变现能力。同时公司将深化与小米生态在 AI 云服务层面的协同。

财务状况与现金流

截至季末，集团现金资源总额 274.62 亿元，现金及银行存款 244.62 亿元，占总资产比例约 59%，财务储备充裕。

本季经营活动所得现金净额 3.75 亿元，资本开支 2590 万元。

资产负债率 17%，与 2025 年末持平，整体杠杆水平极低。

估值与投资价值

截至 2026 年 11 月 25 日收盘，公司市值约 291.66 亿港元，市盈率（TTM）约 9.08 倍，市净率约 0.94 倍，估值处于历史相对低位。短期归母净利润受投资公允价值波动扰动较大，但经调整核心盈利、办公与云业务的 AI 成长性仍然是支撑估值的核心逻辑，投资者可重点关注游戏业务复苏节奏、金山云 AI 云收入兑现度以及办公业务付费转化率的后续进展。